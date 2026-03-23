Как новые правила в агросекторе увеличили поступления в бюджет — Гетманцев

Ужесточение налогового контроля за нелегальным рынком в 2024 году, введение режима экспортного обеспечения сельскохозяйственной продукции и антиоффшорный закон сломали схемы так называемого «черного зерна».
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, как прозрачные и и равные для всех правила игры уже дают мощный результат — как для государственного бюджета, так и для бизнеса.

Финансовый эффект

В 2025 году плательщиками уплачено в бюджет:
  • Плюс 14,8 млрд грн (или +21,8%) относительно 2024 года.
  • Плюс 30,4 млрд грн (или +57,9%) относительно 2023 года.
«Введение единых правил гарантирует справедливую конкуренцию, рост инвестиций и обеспечивает стабильные поступления в бюджет. Именно поэтому усилия налоговых и правоохранительных органов должны быть сосредоточены на системной детенизации экономики и борьбе с уклонением от налогообложения. В то же время, добропорядочный плательщик должен ощущать от таких действий исключительно положительный эффект и защиту» — отметил он.
Ранее Гетманцев прокомментировал зарплаты в ЕС и Украине.
«Украинцы до сих пор получают самые низкие зарплаты не только среди стран ЕС, но и среди стран-кандидатов. Повышение зарплат не может быть быстрым, а решения, направленные на его реализацию — простыми. Однако одной из ключевых задач на ближайшие годы является обеспечение ощутимого роста доходов граждан, ведь право украинцев на достойный уровень жизни, справедливую оплату труда и пенсионное обеспечение — это фундамент сильного демократического государства», — отметил он.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
