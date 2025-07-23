Как не потерять украинскую пенсию, находясь за границей — Finance.ua

Как не потерять украинскую пенсию, находясь за границей Сегодня 09:00 — Личные финансы

Как не потерять украинскую пенсию, находясь за границей

Пенсионеры и получатели страховых выплат (например, из-за несчастного случая на производстве, профзаболевания и т. п. ), временно проживающие за границей, должны проходить физическую идентификацию.

Об этом напомнили специалисты Бесплатной юридической помощи.

Когда это нужно делать? Ежегодно до 31 декабря, иначе с 1 января следующего года выплаты прекратят.

Можно ли возобновить выплаты? Да, если пройти идентификацию в течение года, Пенсионный фонд Украины возобновит выплаты с даты прекращения.

Как пройти идентификацию

авторизоваться в личном электронном кабинете на вебпортале ПФУ с помощью «Дія.Підпис»;

или предъявить документы во время видеоконференцсвязи с представителем ПФУ;

или обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины в стране пребывания. В этом случае нужно получить документ, удостоверяющий, что человек жив, и отправить его в ПФУ.

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Как и где подать документы

Для возобновления выплаты требуются следующие документы:

заявление о продлении выплаты пенсии или страховых выплат (в произвольной форме);

документ о засвидетельствовании факта, что человек жив.

Список документов следует подать в территориальный орган ПФУ по месту нахождения на учете. Это можно сделать двумя способами:

почтой (заказным письмом или с объявленной ценностью);

онлайн через вебпортал ПФУ

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