Как не потерять украинскую пенсию, находясь за границей — Finance.ua
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Как не потерять украинскую пенсию, находясь за границей

Личные финансы
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Как не потерять украинскую пенсию, находясь за границей
Как не потерять украинскую пенсию, находясь за границей
Пенсионеры и получатели страховых выплат (например, из-за несчастного случая на производстве, профзаболевания и т. п.), временно проживающие за границей, должны проходить физическую идентификацию.
Об этом напомнили специалисты Бесплатной юридической помощи.
Когда это нужно делать? Ежегодно до 31 декабря, иначе с 1 января следующего года выплаты прекратят.
Можно ли возобновить выплаты? Да, если пройти идентификацию в течение года, Пенсионный фонд Украины возобновит выплаты с даты прекращения.

Как пройти идентификацию

  • авторизоваться в личном электронном кабинете на вебпортале ПФУ с помощью «Дія.Підпис»;
  • или предъявить документы во время видеоконференцсвязи с представителем ПФУ;
  • или обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины в стране пребывания. В этом случае нужно получить документ, удостоверяющий, что человек жив, и отправить его в ПФУ.
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Как и где подать документы

Для возобновления выплаты требуются следующие документы:
  • заявление о продлении выплаты пенсии или страховых выплат (в произвольной форме);
  • документ о засвидетельствовании факта, что человек жив.
Список документов следует подать в территориальный орган ПФУ по месту нахождения на учете. Это можно сделать двумя способами:
  • почтой (заказным письмом или с объявленной ценностью);
  • онлайн через вебпортал ПФУ
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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