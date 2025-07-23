Как не потерять украинскую пенсию, находясь за границей — Finance.ua

Как не потерять украинскую пенсию, находясь за границей
Пенсионеры и получатели страховых выплат (например, из-за несчастного случая на производстве, профзаболевания
и т. п.), временно проживающие за границей, должны проходить физическую идентификацию.
Об этом напомнили специалисты Бесплатной юридической помощи.
Когда это нужно делать? Ежегодно до 31 декабря, иначе с 1 января следующего года выплаты прекратят.
Можно ли возобновить выплаты? Да, если пройти идентификацию в течение года, Пенсионный фонд Украины возобновит выплаты с даты прекращения.
Как пройти идентификацию
- авторизоваться в личном электронном кабинете на вебпортале ПФУ с помощью «Дія.Підпис»;
- или предъявить документы во время видеоконференцсвязи с представителем ПФУ;
- или обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины в стране пребывания. В этом случае нужно получить документ, удостоверяющий, что человек жив, и отправить его в ПФУ.
Как и где подать документы
Для возобновления выплаты требуются следующие документы:
- заявление о продлении выплаты пенсии или страховых выплат (в произвольной форме);
- документ о засвидетельствовании факта, что человек жив.
Список документов следует подать в территориальный орган ПФУ по месту нахождения на учете. Это можно сделать двумя способами:
- почтой (заказным письмом или с объявленной ценностью);
- онлайн через вебпортал ПФУ
Поделиться новостью