«Укрзализныця» назначила новый поезд в Карпаты — Finance.ua
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«Укрзализныця» назначила новый поезд в Карпаты

Личные финансы
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«Укрзализныця» назначила новый поезд в Карпаты
«Укрзализныця» назначила новый поезд в Карпаты
Как сообщают в «Укрзализныце», назначен поезд № 209/210 Николаев — Ивано-Франковск.
  • Отправление из Николаева — с 1 августа, через день по нечетным числам в 15:54, прибытие в Ивано-Франковск — в 12:32 на следующий день.
  • Отправление из Ивано-Франковска — со 2 августа, через день по четным числам в 13:05, прибытие в Николаев — в 09:24 на следующий день.
  • Маршрут движения будет пролегать через станции Новый Буг, Долинская, им. Тараса Шевченко, Корсунь, Белая Церковь, Винница, Хмельницкий, Тернополь, Львов и другие.
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В составе поезда — вагоны купе и плацкарт.
Жители Херсона также могут воспользоваться этим поездом, подъехав к Николаеву по дням курсирования поездами № 319/320 Херсон — Николаев-Грузовой, № 101/102 Херсон — Краматорск, № 109/110 Херсон — Львов.
А вернуться назад в Херсон можно поездами по дням курсирования № 110/109 Львов — Херсон, № 320/319 Николаев-Грузовой — Херсон.
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Как купить билеты

Продажа билетов на поезд № 209/210 Николаев — Ивано-Франковск открывается за 10 суток до отправки.
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Напомним, Укрзализныця начинает закупку вагонов нового поколения, более эффективных в течение жизненного цикла. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Новые вагоны будут способны прослужить на 20 лет дольше, имеют удлиненные межремонтные интервалы и потребуют меньше обслуживающего и сервисного персонала для работы. Наряду с эффективностью, они предоставят новый уровень комфорта: кондиционирование даже на остановках и при малой скорости, больше пространства пассажирам, улучшенная плавность хода и многие другие новинки.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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