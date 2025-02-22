Как не потерять деньги на покупках в интернете: советы, чтобы не попасть на крючок продавцов-мошенников — Finance.ua

Как не потерять деньги на покупках в интернете: советы, чтобы не попасть на крючок продавцов-мошенников Сегодня 08:07 — Личные финансы

Как не потерять деньги на покупках в интернете: советы, чтобы не попасть на крючок продавцов-мошенников

По статистике НБУ в 2024 году, сумма ущерба от мошенничества за год составила 833 млн грн, и 83% всех схем воплощают именно в онлайне. Сайты-клоны известных брендов, фейковые интернет-магазины — одни из наиболее распространенных мошеннических схем.

Viber напоминает основные советы, на что стоит обратить внимание, прежде чем сделать заказ в интернете.

Внимательно проверьте веб-сайт продавца: Домен: мошенники часто используют похожие, но неидентичные названия известных брендов, добавляя лишние буквы, цифры или меняя доменную зону (.com на .net и т. д. ). Дизайн и содержание: небрежный дизайн, некачественные фото товаров, ошибки в текстах могут указывать на мошеннический сайт. Если фото товаров некачественные или отсутствуют и по вашей просьбе поделиться ими, продавец отказывает — это однозначно red flag. Безопасное соединение: сайт должен использовать защищенный протокол HTTPS — это можно увидеть по наличию замочка или клика в адресной строке браузера.

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Проверьте представленность магазина в сети. Если это страница в соцсетях — есть ли у магазина сайт, указаны ли контакты, есть ли другие страницы? Для профилей в соцсетях также следует посмотреть дату создания (если недавно — это может быть тревожный знак).

Ознакомьтесь с отзывами. Их отсутствие — повод насторожиться. Обратите внимание на содержание отзывов: если все комментарии одинаково положительные, используют идентичные фразы — это могут быть боты. Кстати, для оффлайн-магазинов стоит проверять отзывы и на Google Maps.

Их отсутствие — повод насторожиться. Обратите внимание на содержание отзывов: если все комментарии одинаково положительные, используют идентичные фразы — это могут быть боты. Кстати, для оффлайн-магазинов стоит проверять отзывы и на Google Maps. Проверьте рейтинг (в случае маркетплейсов, где есть такая функция) слишком низкий или отсутствующий рейтинг — это повод задуматься.

(в случае маркетплейсов, где есть такая функция) слишком низкий или отсутствующий рейтинг — это повод задуматься. Убедитесь, верифицирован ли профиль. Для профилей крупных бизнесов в социальных сетях существуют специальные отметки, указывающие, что перед вами проверенный магазин. В Rakuten Viber возле названия верифицированного профиля будет «голубая галочка».

Будьте осторожны с низкими ценами. Часто самое привлекательное ценовое предложение подталкивает к покупке. Если один и тот же товар везде стоит примерно одинаково, и только в одном магазине вполовину дешевле — есть риск столкнуться с подделками или мошенничеством. Так же с акциями: обращайте внимание и не доверяйте предложениям «Только сегодня на 80% дешевле!», «Вы наш тысячный покупатель и выиграли мультиварку», «Как Ecoflow, только вчетверо дешевле» и т. д.

Часто самое привлекательное ценовое предложение подталкивает к покупке. Если один и тот же товар везде стоит примерно одинаково, и только в одном магазине вполовину дешевле — есть риск столкнуться с подделками или мошенничеством. Так же с акциями: обращайте внимание и не доверяйте предложениям «Только сегодня на 80% дешевле!», «Вы наш тысячный покупатель и выиграли мультиварку», «Как Ecoflow, только вчетверо дешевле» Не оплачивайте покупку вперед на карту. Мошенники часто предлагают только один способ оплаты, например, перевод на банковскую карту. Настоящие магазины обычно предлагают разные варианты оплаты (привычные LiqPay, Apple Pay, Google Pay и т. п. ), включая оплату при получении.

Для того чтобы ограничить обращения от неизвестных магазинов, в Rakuten Viber можно включить « Запросы на сообщение » (Параметры => Конфиденциальность). Так, получая запрос от незнакомого контакта, пользователь может сразу же удалить, заблокировать или пожаловаться на сообщение. Кроме того, сообщения от неизвестных контактов будут автоматически попадать в отдельную папку, которую можно очистить в один клик.

Объем интернет-продаж в мире растет: по прогнозам, в 2027 году он достигнет $7,9 трлн (с $6,3 трлн в 2024). Мы привыкли к удобству и скорости онлайн-заказов. А выбирая проверенные магазины и критично оценивая любое предложение, мы делаем наши покупки безопасными.

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