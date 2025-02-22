Как не потерять деньги на покупках в интернете: советы, чтобы не попасть на крючок продавцов-мошенников — Finance.ua
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Как не потерять деньги на покупках в интернете: советы, чтобы не попасть на крючок продавцов-мошенников

Личные финансы
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Как не потерять деньги на покупках в интернете: советы, чтобы не попасть на крючок продавцов-мошенников
Как не потерять деньги на покупках в интернете: советы, чтобы не попасть на крючок продавцов-мошенников
По статистике НБУ в 2024 году, сумма ущерба от мошенничества за год составила 833 млн грн, и 83% всех схем воплощают именно в онлайне. Сайты-клоны известных брендов, фейковые интернет-магазины — одни из наиболее распространенных мошеннических схем.
Viber напоминает основные советы, на что стоит обратить внимание, прежде чем сделать заказ в интернете.
  1. Внимательно проверьте веб-сайт продавца:
  2. Домен: мошенники часто используют похожие, но неидентичные названия известных брендов, добавляя лишние буквы, цифры или меняя доменную зону (.com на .net и т. д.).
  3. Дизайн и содержание: небрежный дизайн, некачественные фото товаров, ошибки в текстах могут указывать на мошеннический сайт. Если фото товаров некачественные или отсутствуют и по вашей просьбе поделиться ими, продавец отказывает — это однозначно red flag.
  4. Безопасное соединение: сайт должен использовать защищенный протокол HTTPS — это можно увидеть по наличию замочка или клика в адресной строке браузера.
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Проверьте представленность магазина в сети. Если это страница в соцсетях — есть ли у магазина сайт, указаны ли контакты, есть ли другие страницы? Для профилей в соцсетях также следует посмотреть дату создания (если недавно — это может быть тревожный знак).
  • Ознакомьтесь с отзывами. Их отсутствие — повод насторожиться. Обратите внимание на содержание отзывов: если все комментарии одинаково положительные, используют идентичные фразы — это могут быть боты. Кстати, для оффлайн-магазинов стоит проверять отзывы и на Google Maps.
  • Проверьте рейтинг (в случае маркетплейсов, где есть такая функция) слишком низкий или отсутствующий рейтинг — это повод задуматься.
  • Убедитесь, верифицирован ли профиль. Для профилей крупных бизнесов в социальных сетях существуют специальные отметки, указывающие, что перед вами проверенный магазин. В Rakuten Viber возле названия верифицированного профиля будет «голубая галочка».
  • Будьте осторожны с низкими ценами. Часто самое привлекательное ценовое предложение подталкивает к покупке. Если один и тот же товар везде стоит примерно одинаково, и только в одном магазине вполовину дешевле — есть риск столкнуться с подделками или мошенничеством. Так же с акциями: обращайте внимание и не доверяйте предложениям «Только сегодня на 80% дешевле!», «Вы наш тысячный покупатель и выиграли мультиварку», «Как Ecoflow, только вчетверо дешевле» и т. д.
  • Не оплачивайте покупку вперед на карту. Мошенники часто предлагают только один способ оплаты, например, перевод на банковскую карту. Настоящие магазины обычно предлагают разные варианты оплаты (привычные LiqPay, Apple Pay, Google Pay и т. п.), включая оплату при получении.
Для того чтобы ограничить обращения от неизвестных магазинов, в Rakuten Viber можно включить «Запросы на сообщение» (Параметры => Конфиденциальность). Так, получая запрос от незнакомого контакта, пользователь может сразу же удалить, заблокировать или пожаловаться на сообщение. Кроме того, сообщения от неизвестных контактов будут автоматически попадать в отдельную папку, которую можно очистить в один клик.
Объем интернет-продаж в мире растет: по прогнозам, в 2027 году он достигнет $7,9 трлн (с $6,3 трлн в 2024). Мы привыкли к удобству и скорости онлайн-заказов. А выбирая проверенные магазины и критично оценивая любое предложение, мы делаем наши покупки безопасными.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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