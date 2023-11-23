Как не попасть на крючок мошенников в «черную пятницу» — Finance.ua

Как не попасть на крючок мошенников в «черную пятницу»
Согласно исследованию «Kantar Украина», в этом году 57% украинцев планируют покупки на «черную пятницу». К сожалению, война не отменила случаи мошенничества.
Эксперты YouControl подготовили советы, на что следует обращать особое внимание, чтобы не попасть на крючок мошенникам.
Онлайн-аферы
«Самым распространенным видом мошенничества остается создание фейкового интернет-магазина и продажа несуществующего товара с предоплатой, — говорит эксперт по комплаенсу YouControl, внешний консультант Всемирного банка в сфере анализа данных и кибербезопасности Михаил Кольцов. — Характерным признаком таких веб-сайтов являются чрезвычайно привлекательные цены, которые откровенно не соответствуют реальной цене товара. Иногда дизайн такого интернет-магазина имитирует дизайн уже известного бренда.
Эксперт рекомендует совершать покупки на проверенных площадках, так как они могут гарантировать качество товара и безопасность переводов.
«Если впервые покупаете в магазине, избегайте предоплаты. Лучше оплатить после того, как осмотрите товар. О подозрительных онлайн-магазинах лучше сообщать в киберполицию. У них на сайте есть специальная форма для обращений», — объясняет Кольцов.
Также советует обращать внимание на несколько важных разделов интернет-магазина: «Политика возврата» и «Контакты». Следует проверять данные о предприятии в открытых источниках. Это позволит понять, что вообще из себя представляет магазин.
При покупке через онлайн магазин или соцсети не помешает просматривать отзывы о таких площадках и учитывать, чтобы эти отзывы были оставлены людьми, а не ботами.
Идентификация продавца и информация о товаре
Продавец товаров в электронной коммерции (это и есть интернет-магазины), в частности, перед заключением договоров на расстоянии должен предоставить потребителю информацию о себе.
По словам заместителя директора по правовым вопросам YouControl Даниила Глобы, большинство нарушений связано именно с невозможностью установить личность продавца и его местонахождение.
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Также риск составляет торговля определенными товарами без лицензии (например, алкогольные напитки, лекарства
и т. п.). Помимо высокой вероятности получения покупателем контрафактных товаров, сотрудничество с «безлицензиатом» не исключает возможности обвинения в соучастии в такой противозаконной деятельности. Поскольку за ее ведение предусмотрена административная (ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях) и уголовная (ст. 202 Уголовного кодекса Украины) ответственность", — говорит эксперт.
Поэтому идентификация продавца, определение его налогового статуса и возможности заниматься интернет-торговлей определенными товарами или услугами — первое, что нужно сделать, чтобы избежать возможных рисков.
Факт предоставления соответствующей информации должен быть подтвержден в письменном виде или посредством электронного сообщения. Затем эти данные целесообразно дополнительно проверить.
Десять советов, как защититься от мошеннических действий:
- Избегайте неизвестных или сомнительных продавцов. Если вы не уверены в репутации продавца, лучше воздержитесь от покупки. В открытых источниках проверьте, как давно работает интернет-магазин: не создали ли его исключительно под «черную пятницу», не находится ли он в процессе прекращения, нет ли проблем с налоговой. Просматривайте виды деятельности, судебную историю и наличие исполнительных производств, чтобы убедиться, насколько добросовестно продавец выполняет свои обязанности и как регулирует конфликтные ситуации.
- Проверка касается и ФЛПов. Если покупка дорогая, не лишним будет проверить физическое лицо — представителя, директора или того же ФЛП. Иногда о человеке можно найти много интересного: судебные дела, долги и даже данные, что он находится в розыске.
- Прежде чем совершить покупку, проверяйте цены на других площадках (магазины, официальные сайты, страницы в соцсетях). Предложение, выглядящее слишком хорошо, чтобы быть правдой, может оказаться мошенническим.
- Параллельно соблюдайте осторожность с сообщениями в почте, мессенджерах и соцсетях. Фишинг — распространенный прием мошенников. Обратите внимание на имена аккаунтов и почтовые адреса, от которых получаете уведомления. Не переходите по непроверенным ссылкам, не открывайте вложения и не отвечайте на сообщения, если отправитель неизвестен.
- Внимательно относитесь к своим личным данным. Не вводите и не храните свои персональные данные на непроверенных ресурсах, а тем более на тех, которым не доверяете.
- Обратите внимание на наличие защищенного соединения с веб-ресурсом — значок запертого замка в адресной строке и/или значок безопасности браузера. Отсутствие защиты может свидетельствовать о том, что ресурс фейковый.
- Обратите внимание на веб-адреса ресурса, а также адреса страниц с запросами личных и/или платежных данных. Если имеются ошибки, непонятные доменные имена или что-то другое вызывает сомнения, воздержитесь от покупки. Такой ресурс или отдельная страница может быть подделкой.
- Предпочитайте безопасные способы оплаты с использованием надежных платежных систем и приложений.
- Также не забывайте, если вы ожидаете перевода на карту от покупателя, достаточно указать ее номер, а вот другие ее реквизиты и коды подтверждения платежных операций никому сообщать нельзя.
- Дополнительно, всегда следует обращать внимание на настройки безопасности вашей учетной записи и, где это возможно, усиливать защиту двухфакторной аутентификацией.
Если вы все же стали жертвой мошенников — с соответствующим уведомлением необходимо обратиться в полицию, на официальный веб-ресурс (от имени которого произошло мошенничество), в свой банк и в банк мошенника.
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