Как не попасть на крючок мошенников в «черную пятницу» — Finance.ua

Как не попасть на крючок мошенников в «черную пятницу» Сегодня 19:03 — Личные финансы

Как не попасть на крючок мошенников в «черную пятницу», Фото: www.cnet.com

Согласно исследованию «Kantar Украина», в этом году 57% украинцев планируют покупки на «черную пятницу». К сожалению, война не отменила случаи мошенничества.

Эксперты YouControl подготовили советы , на что следует обращать особое внимание, чтобы не попасть на крючок мошенникам.

Онлайн-аферы

«Самым распространенным видом мошенничества остается создание фейкового интернет-магазина и продажа несуществующего товара с предоплатой, — говорит эксперт по комплаенсу YouControl, внешний консультант Всемирного банка в сфере анализа данных и кибербезопасности Михаил Кольцов. — Характерным признаком таких веб-сайтов являются чрезвычайно привлекательные цены, которые откровенно не соответствуют реальной цене товара. Иногда дизайн такого интернет-магазина имитирует дизайн уже известного бренда.

Эксперт рекомендует совершать покупки на проверенных площадках, так как они могут гарантировать качество товара и безопасность переводов.

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«Если впервые покупаете в магазине, избегайте предоплаты. Лучше оплатить после того, как осмотрите товар. О подозрительных онлайн-магазинах лучше сообщать в киберполицию. У них на сайте есть специальная форма для обращений», — объясняет Кольцов.

Также советует обращать внимание на несколько важных разделов интернет-магазина: «Политика возврата» и «Контакты». Следует проверять данные о предприятии в открытых источниках. Это позволит понять, что вообще из себя представляет магазин.

При покупке через онлайн магазин или соцсети не помешает просматривать отзывы о таких площадках и учитывать, чтобы эти отзывы были оставлены людьми, а не ботами.

Идентификация продавца и информация о товаре

Продавец товаров в электронной коммерции (это и есть интернет-магазины), в частности, перед заключением договоров на расстоянии должен предоставить потребителю информацию о себе.

По словам заместителя директора по правовым вопросам YouControl Даниила Глобы, большинство нарушений связано именно с невозможностью установить личность продавца и его местонахождение.

Также риск составляет торговля определенными товарами без лицензии (например, алкогольные напитки, лекарства и т. п. ). Помимо высокой вероятности получения покупателем контрафактных товаров, сотрудничество с «безлицензиатом» не исключает возможности обвинения в соучастии в такой противозаконной деятельности. Поскольку за ее ведение предусмотрена административная (ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях) и уголовная (ст. 202 Уголовного кодекса Украины) ответственность", — говорит эксперт.

Поэтому идентификация продавца, определение его налогового статуса и возможности заниматься интернет-торговлей определенными товарами или услугами — первое, что нужно сделать, чтобы избежать возможных рисков.

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Факт предоставления соответствующей информации должен быть подтвержден в письменном виде или посредством электронного сообщения. Затем эти данные целесообразно дополнительно проверить.

Десять советов, как защититься от мошеннических действий:

Избегайте неизвестных или сомнительных продавцов. Если вы не уверены в репутации продавца, лучше воздержитесь от покупки. В открытых источниках проверьте, как давно работает интернет-магазин: не создали ли его исключительно под «черную пятницу», не находится ли он в процессе прекращения, нет ли проблем с налоговой. Просматривайте виды деятельности, судебную историю и наличие исполнительных производств, чтобы убедиться, насколько добросовестно продавец выполняет свои обязанности и как регулирует конфликтные ситуации.

Проверка касается и ФЛПов. Если покупка дорогая, не лишним будет проверить физическое лицо — представителя, директора или того же ФЛП. Иногда о человеке можно найти много интересного: судебные дела, долги и даже данные, что он находится в розыске.

Прежде чем совершить покупку, проверяйте цены на других площадках (магазины, официальные сайты, страницы в соцсетях). Предложение, выглядящее слишком хорошо, чтобы быть правдой, может оказаться мошенническим.

Параллельно соблюдайте осторожность с сообщениями в почте, мессенджерах и соцсетях. Фишинг — распространенный прием мошенников. Обратите внимание на имена аккаунтов и почтовые адреса, от которых получаете уведомления. Не переходите по непроверенным ссылкам, не открывайте вложения и не отвечайте на сообщения, если отправитель неизвестен.

Внимательно относитесь к своим личным данным. Не вводите и не храните свои персональные данные на непроверенных ресурсах, а тем более на тех, которым не доверяете.

Обратите внимание на наличие защищенного соединения с веб-ресурсом — значок запертого замка в адресной строке и/или значок безопасности браузера. Отсутствие защиты может свидетельствовать о том, что ресурс фейковый.

Обратите внимание на веб-адреса ресурса, а также адреса страниц с запросами личных и/или платежных данных. Если имеются ошибки, непонятные доменные имена или что-то другое вызывает сомнения, воздержитесь от покупки. Такой ресурс или отдельная страница может быть подделкой.

Предпочитайте безопасные способы оплаты с использованием надежных платежных систем и приложений.

Также не забывайте, если вы ожидаете перевода на карту от покупателя, достаточно указать ее номер, а вот другие ее реквизиты и коды подтверждения платежных операций никому сообщать нельзя.

Дополнительно, всегда следует обращать внимание на настройки безопасности вашей учетной записи и, где это возможно, усиливать защиту двухфакторной аутентификацией.

Если вы все же стали жертвой мошенников — с соответствующим уведомлением необходимо обратиться в полицию, на официальный веб-ресурс (от имени которого произошло мошенничество), в свой банк и в банк мошенника.

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