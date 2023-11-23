Планируют ли украинцы покупать товары во время распродаж на Черную пятницу (опрос) — Finance.ua

Планируют ли украинцы покупать товары во время распродаж на Черную пятницу (опрос) Сегодня 08:36 — Личные финансы

Планируют ли украинцы покупать товары во время распродаж на Черную пятницу (опрос)

Rakuten Viber провела опрос среди украинцев и узнала об их отношении к Черной пятнице, а также выяснила, что они планируют покупать. В опросе в официальном канале Viber Украина приняло участие более 46 тыс. пользователей.

Результаты опроса показали, что 66% опрошенных не верят в парад скидок на Черную пятницу и считают это маркетинговым ходом. Еще 20% респондентов не ждут скидок, просто покупая то, что нужно и когда нужно. Только 13% опрошенных верят, что скидки в Черную пятницу есть: 6,5% собираются охотиться за скидками, остальные 6,5% верят, однако не планируют делать покупки. Только 1% украинцев не слышали о Черной пятнице.

На вопрос «Верите ли вы в „парад скидок“ на Черную пятницу?» ответы распределились следующим образом:

Не верю, это все маркетинговый ход — 66%;

Не интересуюсь таким, просто покупаю то, что нужно, когда нужно — 20%;

Верю, планирую в этом году охотиться за скидками — 6,5%;

Верю, но не планирую в этом году ничего покупать — 6,5%;

Никогда не слышал о Черной пятнице — 1%.

Две трети опрошенных (67%) украинцев ничего не будут покупать во время распродаж, 10% будут ориентироваться на скидки. Остальные респонденты откладывали шопинг в ожидании Черной пятницы, а самой популярной категорией стали одежда и обувь.

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Ответы на вопрос «Если откладывали шопинг в ожидании Черной пятницы, что планируете приобрести?» распределились следующим образом:

Я ничего не буду покупать — 67%;

Заранее не знаю, буду ориентироваться на скидки — 10%;

Одежду и обувь — 7%;

Технику для дома — 4%;

Гаджеты — 4%;

Косметику, уход за собой, витамины — 3%;

Товары для дома и ремонта — 2%;

Товары для домашних любимцев — 2%;

Товары для авто — 1%;

Подписки на полезные сервисы — менее 1%.

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