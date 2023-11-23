Планируют ли украинцы покупать товары во время распродаж на Черную пятницу (опрос) — Finance.ua
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Планируют ли украинцы покупать товары во время распродаж на Черную пятницу (опрос)

Личные финансы
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Планируют ли украинцы покупать товары во время распродаж на Черную пятницу (опрос)
Планируют ли украинцы покупать товары во время распродаж на Черную пятницу (опрос)
Rakuten Viber провела опрос среди украинцев и узнала об их отношении к Черной пятнице, а также выяснила, что они планируют покупать. В опросе в официальном канале Viber Украина приняло участие более 46 тыс. пользователей.
Результаты опроса показали, что 66% опрошенных не верят в парад скидок на Черную пятницу и считают это маркетинговым ходом. Еще 20% респондентов не ждут скидок, просто покупая то, что нужно и когда нужно. Только 13% опрошенных верят, что скидки в Черную пятницу есть: 6,5% собираются охотиться за скидками, остальные 6,5% верят, однако не планируют делать покупки. Только 1% украинцев не слышали о Черной пятнице.

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На вопрос «Верите ли вы в „парад скидок“ на Черную пятницу?» ответы распределились следующим образом:
  • Не верю, это все маркетинговый ход — 66%;
  • Не интересуюсь таким, просто покупаю то, что нужно, когда нужно — 20%;
  • Верю, планирую в этом году охотиться за скидками — 6,5%;
  • Верю, но не планирую в этом году ничего покупать — 6,5%;
  • Никогда не слышал о Черной пятнице — 1%.
Две трети опрошенных (67%) украинцев ничего не будут покупать во время распродаж, 10% будут ориентироваться на скидки. Остальные респонденты откладывали шопинг в ожидании Черной пятницы, а самой популярной категорией стали одежда и обувь.
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Ответы на вопрос «Если откладывали шопинг в ожидании Черной пятницы, что планируете приобрести?» распределились следующим образом:
  • Я ничего не буду покупать — 67%;
  • Заранее не знаю, буду ориентироваться на скидки — 10%;
  • Одежду и обувь — 7%;
  • Технику для дома — 4%;
  • Гаджеты — 4%;
  • Косметику, уход за собой, витамины — 3%;
  • Товары для дома и ремонта — 2%;
  • Товары для домашних любимцев — 2%;
  • Товары для авто — 1%;
  • Подписки на полезные сервисы — менее 1%.
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По материалам:
ITC.ua
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