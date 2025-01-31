Как не платить за непотребленную электроэнергию, если вы не живете в жилище — Finance.ua

Как не платить за непотребленную электроэнергию, если вы не живете в жилище Сегодня 09:01 — Личные финансы

Как не платить за непотребленную электроэнергию, если вы не живете в жилище

Если не платить за потребленную электроэнергию, то сначала потребителю отключают электроснабжение, а через полгода его жилье отсоединяют от сети.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Киевские электросети.

«С 30 января по 3 февраля длится период передачи показаний счетчика электроэнергии ДТЭК Киевские электросети. Делиться данными прибора нужно, чтобы энергокомпания смогла рассчитать фактический объем электропотребления. В противном случае он будет определен по среднесуточному», — напоминают в компании.

Но что сделать, чтобы не платить за непотребленную электроэнергию, если вы давно не живете в жилище?

Оператор системы распределения после 3-го числа должен передать поставщику объем потребления электроэнергии каждого клиента за предыдущий месяц для формирования платежки за свет. Объем рассчитывается на основе показаний счетчика, которые клиент передает ОСР в последние два дня месяца и первые три дня следующего. Если энергокомпания не получает этих данных, то по закону должна рассчитывать объем среднесуточного потребления аналогичного периода прошлого года.

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Расчет по среднесуточному может отличаться от фактически потребленного. Особенно, когда вы больше не проживаете в жилище. Это может привести к разногласиям в начислении и искусственной задолженности.

«А в случае неуплаты счетов поставщику мы будем вынуждены сначала отключить электроснабжение, а через 180 дней — отключить квартиру от сети», — отмечают в ДТЭК.

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Чтобы избежать такой ситуации, советуют выбрать один из двух вариантов:

1. Регулярно передавайте ДТЭК Киевские электросети показания в определенный срок, выбрав любой из способов:

чат-бот в Viber и Telegram;

веб-форма на сайте без дополнительной регистрации.

2. Обратитесь в ДТЭК Киевские электросети для временного прекращения электроснабжения.

Для этого необходимо подать соответствующую заявку с помощью сервиса « Обслуживание счетчиков ». Выберите раздел «Подключение или отключение», а затем нажмите «Отключение по собственному желанию».

Однако и услуга по временному отключению, и услуга по восстановлению электроснабжения платные.

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