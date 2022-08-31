Как не остаться без пенсии: в Украине проверяют получателей социальных выплат — Finance.ua

Как не остаться без пенсии: в Украине проверяют получателей социальных выплат Сегодня 20:02 — Личные финансы

Как не остаться без пенсии: в Украине проверяют получателей социальных выплат

Пенсионеров массово проверяют на предмет достоверности предоставленных для выплаты пенсий документов и законности получения социальных выплат. В некоторых случаях предусмотренную законом пенсию могут урезать или вовсе отменить. На что обратить внимание, чтобы не остаться без пенсии, рассказываем дальше.

При назначении пенсии и социальных выплат потенциальный получатель денег обязуется в течение 10 дней сообщать территориальным органам Пенсионного фонда об обстоятельствах, влияющих на изменение размера пенсии или прекращении ее выплаты и предоставлять соответствующие документы.

Нужно предоставить документ, подтверждающий:

устройство на работу, увольнение с работы, регистрацию или снятие с учета как физического лица-предпринимателя. Документ, подтверждающий, что человек, получающий пенсию за выслугу лет, устроился на должность, дающую право на пенсию по выслуге лет (выплата пенсии прекращается на весь период работы на этом посту).

продолжение обучения на дневной форме в общеобразовательных учебных заведениях, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях детьми, получающими пенсию в связи с потерей кормильца до достижения ими двадцати трех лет.

получение, изменение или лишение особого статуса (дающего определенные льготы, право на надбавки и т.п.).

смену места жительства (регистрации).

выезд на постоянное место жительства за границу.

Обычно пенсионер, оформляя документы, подписывает памятку, в которой указывается, какие сведения нужно предоставить в 10-дневный срок. Но эту памятку мало кто читает, — отмечает эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин. Поэтому очень часто пенсия урезается или вовсе отменяется.

Причины удержаний и «отмены» пенсии

Самый распространенный случай, когда пенсию могут урезать, если человек не сообщил об устройстве на работу официально. Пенсии неработающих пенсионеров, как правило, периодически переначисляются из-за роста прожиточного минимума или минимальной заработной платы, а работающим гражданам таких перерасчетов не делают, пока они не уволятся.

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К примеру, пенсионер не работает. Его пенсию дважды в год автоматически пересчитали. В Пенсионном фонде делают сверки и, если человек устроился на работу и не сообщил об этом, его пенсию пересчитают обратно, урежут, еще и начисляют переплату за прошлый период. Переплаченные суммы будут удерживаться из ежемесячных выплат.

Каким образом взимаются выплаты, начисленные в результате злоупотреблений или предоставления страхователем неправдивых данных

Согласно статье 50 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» суммы пенсий, выплаченные неправильно в результате злоупотреблений со стороны пенсионера или предоставления страхователем непроверенных данных, могут быть возвращены пенсионером добровольно, могут взиматься на основании решений органов Пенсионного фонда или в судебных учреждениях. Обычно удерживается 20% требуемой суммы ежемесячно до полного погашения переплаты.

Случаи, когда выплата пенсии прекращается полностью:

Выясняется, что пенсия назначена по документам, содержащим непроверенные сведения.

На все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.

В случае смерти пенсионера.

При неполучении назначенной пенсии в течение шести месяцев подряд.

Эти нормы работают в обычных ситуациях. Временное проживание пенсионера за границей в связи с военными действиями не препятствует получению пенсии.

Махинации, по которым отменяют пенсии — «мертвые души» и липовые справки

Пенсии, конечно, отменяют, если обнаружены махинации, например со стажем и специальным стажем. Среди махинаций со стажем или специальным статусом чаще всего встречаются:

предоставление фальшивой трудовой книжки с дополнительным стажем для назначения пенсии,

оформление группы инвалидности и получения пенсии по инвалидности,

предоставление непроверенной справки, подтверждающей подземный стаж, дающий право на досрочную пенсию,

предоставление липового статуса чернобыльца и участника боевых действий.

когда человек уже умер, а родственники продолжают получать пенсию за него, могут воспользоваться ситуацией и мошенники, получающие выплаты за «мертвые души».

Впрочем, в таких ситуациях может дойти и до уголовного дела.

Если пенсионер в течение шести месяцев не забирает денег, пенсию могут прекратить выплачивать.

Если пенсионер в течение шести месяцев не забирает свои деньги на почте или если пенсия не снималась с карты в течение года, выплата останавливается до выяснения обстоятельств, а банковский счет может быть заблокирован. Банковские карты нужно периодически обновлять, а без непосредственного участия пенсионера также не обойтись.

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ТСН По материалам:

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