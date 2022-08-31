Как не остаться без пенсии: в Украине проверяют получателей социальных выплат — Finance.ua

Как не остаться без пенсии: в Украине проверяют получателей социальных выплат
Пенсионеров массово проверяют на предмет достоверности предоставленных для выплаты пенсий документов и законности получения социальных выплат. В некоторых случаях предусмотренную законом пенсию могут урезать или вовсе отменить. На что обратить внимание, чтобы не остаться без пенсии, рассказываем дальше.
При назначении пенсии и социальных выплат потенциальный получатель денег обязуется в течение 10 дней сообщать территориальным органам Пенсионного фонда об обстоятельствах, влияющих на изменение размера пенсии или прекращении ее выплаты и предоставлять соответствующие документы.
Нужно предоставить документ, подтверждающий:
- устройство на работу, увольнение с работы, регистрацию или снятие с учета как физического лица-предпринимателя. Документ, подтверждающий, что человек, получающий пенсию за выслугу лет, устроился на должность, дающую право на пенсию по выслуге лет (выплата пенсии прекращается на весь период работы на этом посту).
- продолжение обучения на дневной форме в общеобразовательных учебных заведениях, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях детьми, получающими пенсию в связи с потерей кормильца до достижения ими двадцати трех лет.
- получение, изменение или лишение особого статуса (дающего определенные льготы, право на надбавки и т.п.).
- смену места жительства (регистрации).
- выезд на постоянное место жительства за границу.
Обычно пенсионер, оформляя документы, подписывает памятку, в которой указывается, какие сведения нужно предоставить в 10-дневный срок. Но эту памятку мало кто читает, — отмечает эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин. Поэтому очень часто пенсия урезается или вовсе отменяется.
Причины удержаний и «отмены» пенсии
Самый распространенный случай, когда пенсию могут урезать, если человек не сообщил об устройстве на работу официально. Пенсии неработающих пенсионеров, как правило, периодически переначисляются из-за роста прожиточного минимума или минимальной заработной платы, а работающим гражданам таких перерасчетов не делают, пока они не уволятся.
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К примеру, пенсионер не работает. Его пенсию дважды в год автоматически пересчитали. В Пенсионном фонде делают сверки и, если человек устроился на работу и не сообщил об этом, его пенсию пересчитают обратно, урежут, еще и начисляют переплату за прошлый период. Переплаченные суммы будут удерживаться из ежемесячных выплат.
Каким образом взимаются выплаты, начисленные в результате злоупотреблений или предоставления страхователем неправдивых данных
Согласно статье 50 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» суммы пенсий, выплаченные неправильно в результате злоупотреблений со стороны пенсионера или предоставления страхователем непроверенных данных, могут быть возвращены пенсионером добровольно, могут взиматься на основании решений органов Пенсионного фонда или в судебных учреждениях. Обычно удерживается 20% требуемой суммы ежемесячно до полного погашения переплаты.
Случаи, когда выплата пенсии прекращается полностью:
- Выясняется, что пенсия назначена по документам, содержащим непроверенные сведения.
- На все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.
- В случае смерти пенсионера.
- При неполучении назначенной пенсии в течение шести месяцев подряд.
Эти нормы работают в обычных ситуациях. Временное проживание пенсионера за границей в связи с военными действиями не препятствует получению пенсии.
Махинации, по которым отменяют пенсии — «мертвые души» и липовые справки
Пенсии, конечно, отменяют, если обнаружены махинации, например со стажем и специальным стажем. Среди махинаций со стажем или специальным статусом чаще всего встречаются:
- предоставление фальшивой трудовой книжки с дополнительным стажем для назначения пенсии,
- оформление группы инвалидности и получения пенсии по инвалидности,
- предоставление непроверенной справки, подтверждающей подземный стаж, дающий право на досрочную пенсию,
- предоставление липового статуса чернобыльца и участника боевых действий.
- когда человек уже умер, а родственники продолжают получать пенсию за него, могут воспользоваться ситуацией и мошенники, получающие выплаты за «мертвые души».
Впрочем, в таких ситуациях может дойти и до уголовного дела.
Если пенсионер в течение шести месяцев не забирает денег, пенсию могут прекратить выплачивать.
Если пенсионер в течение шести месяцев не забирает свои деньги на почте или если пенсия не снималась с карты в течение года, выплата останавливается до выяснения обстоятельств, а банковский счет может быть заблокирован. Банковские карты нужно периодически обновлять, а без непосредственного участия пенсионера также не обойтись.
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