Будут ли украинцы получать пенсию в случае выезда за границу на постоянное место жительства — Finance.ua

Будут ли украинцы получать пенсию в случае выезда за границу на постоянное место жительства Сегодня 17:38 — Личные финансы

Будут ли украинцы получать пенсию в случае выезда за границу на постоянное место жительства

Пенсионный фонд Украины объяснил, будут ли граждане получать пенсию в случае выезда за границу на постоянное место жительства.

Разъяснение обнародовали на Facebook-странице ведомства.

«Согласно закону, пенсия в Украине выплачивается в денежной форме ежемесячно до 25 числа через отделение акционерного общества «Укрпочта» или через банк по указанному в заявлении месту проживания пенсионера в пределах Украины.

Во время пребывания пенсионера за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины.

В случае выезда пенсионера за границу на постоянное место жительства пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом по заявлению со следующего месяца после снятия с учета по месту жительства", — сказано в сообщении.

Справка Finance.ua:

украинцам могут прекратить выплачивать пенсии или урезать их размер. Среди причин — трудоустройство. Если пенсионер устроился работать, он должен в течение 10 дней предупредить об этом Пенсионный фонд;

до конца года планируется дважды проиндексировать пенсии и социальные выплаты.



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