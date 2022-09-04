Будут ли украинцы получать пенсию в случае выезда за границу на постоянное место жительства — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Будут ли украинцы получать пенсию в случае выезда за границу на постоянное место жительства

Личные финансы
123
Будут ли украинцы получать пенсию в случае выезда за границу на постоянное место жительства
Будут ли украинцы получать пенсию в случае выезда за границу на постоянное место жительства
Пенсионный фонд Украины объяснил, будут ли граждане получать пенсию в случае выезда за границу на постоянное место жительства.
Разъяснение обнародовали на Facebook-странице ведомства.
«Согласно закону, пенсия в Украине выплачивается в денежной форме ежемесячно до 25 числа через отделение акционерного общества «Укрпочта» или через банк по указанному в заявлении месту проживания пенсионера в пределах Украины.
Во время пребывания пенсионера за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины.
В случае выезда пенсионера за границу на постоянное место жительства пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом по заявлению со следующего месяца после снятия с учета по месту жительства", — сказано в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • украинцам могут прекратить выплачивать пенсии или урезать их размер. Среди причин — трудоустройство. Если пенсионер устроился работать, он должен в течение 10 дней предупредить об этом Пенсионный фонд;
  • до конца года планируется дважды проиндексировать пенсии и социальные выплаты.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.