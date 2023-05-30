Как найти аргументы, после которых вам не смогут отказать в повышении зарплаты — Finance.ua

Как найти аргументы, после которых вам не смогут отказать в повышении зарплаты Сегодня 15:03 — Личные финансы

Как найти аргументы, после которых вам не смогут отказать в повышении зарплаты

По данным НБУ, инфляция в Украине по итогам 2022 составила 26,6%. Цены на продукты питания, топливо, услуги выросли в несколько раз, а вот средняя заработная плата с прошлого года повысилась только на 1 400 грн (с 15 000 грн до 16 400 грн).

В условиях войны кажется, что просить о повышении заработной платы недопустимо, но согласно последнему исследованию, работодателям становится все труднее найти новых квалифицированных работников. Выгоднее будет улучшить условия труда и повысить сумму вознаграждения тем, кто уже работает в компании и имеет опыт работы, необходимые навыки и т. д.

Если ваша зарплата с прошлого года ничуть не изменилась, вам следует пообщаться об этом с вашим работодателем. Но перед этим — подготовиться, подобрать аргументы, которые будут говорить о том, что вы заслуживаете вознаграждения. Эксперты портала work.ua рассказали, как это сделать.

Сравните свою зарплату с той, которая сейчас на рынке труда

Вы не получите желаемого, если сумма повышения не будет соответствовать реалиям рынка труда. Поэтому комплексный анализ поможет найти аргументы, почему именно работодатель должен повысить вам зарплату и усилится реальными данными, а не вашей собственной оценкой.

Первое, что вам нужно исследовать, — средняя зарплата на рынке труда по вашей должности. Для этого можно использовать статистику зарплат в Украине на work.ua.

Если в среднем в вашем городе на должности получают, например, 20 000 грн, а вы 15 000 грн — ваша зарплата меньше рыночной.

Второе, что вы должны сделать — выписать все обязанности, которые вы выполняете на своей должности в компании. Далее откройте страницу с вакансиями по вашей должности и посмотрите опубликованные предложения. Сравните список обязанностей в вакансиях, где предлагается более высокая заработная плата, чем у вас. Если окажется, что у вас нужные навыки и опыт, выполняете такое же количество обязанностей, как предлагается в вакансиях с большей зарплатой, записывайте это. Такая информация станет аргументом для работодателя.

Дополнительно можно просмотреть на отдельных сайтах компаний раздел с вакансиями и сравнить обязанности и сумму вознаграждения.

Докажите свою ценность для компании

Составьте список и опишите ваши достижения в должности за последние полгода, насколько положительно они повлияли на ваш отдел и компанию в целом. Предоставьте конкретные цифры и статистику. К примеру, вы можете сказать: «За последние 6 месяцев я привлек 50 новых клиентов, которые воспользовались услугами компании. Благодаря этому доход от продаж услуг составил 300 000 грн, что на 20% больше, чем за аналогичный период в прошлом году».

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Трудно отказать в просьбе, когда предлагают рассмотреть конкретные цифры и факты.

Подготовьтесь к переговорам

На основе информации, которую вы собрали, подумайте над конкретной суммой (или диапазоном), на которую вам должны повысить заработную плату. Ведь когда ваш руководитель спросит: «Какую надбавку вы бы хотели?» — ваш ответ должен звучать четко и быть аргументированным. Вероятно, у вашего руководителя есть руководитель, с которым нужно будет поделиться вашим запросом на повышение зарплаты. Будет лучше, если вы оформите ваши доводы (сравнение оплаты труда на рынке и преимущества, которые компания получает от ваших усилий) в письменной форме. Тогда вы можете предоставить отпечатанный запрос или отправить его по эл. почте. Запланируйте встречу с руководителем заранее, вместо того чтобы неожиданно постучаться к нему в дверь. Это будет свидетельствовать о том, что вы уважаете время ваших коллег и руководства.

Есть высокая вероятность, что вам вряд ли скажут «да» на первой встрече. Скорее всего, руководитель попросит подождать, пока обсудит ваш запрос с теми, от кого также зависит повышение. Это может быть отдел финансов, которому нужно посчитать, насколько компания может позволить себе увеличение вознаграждения, или СЕО компании, который также принимает участие в принятии подобных решений.

Поэтому целесообразно спросить о временных рамках, когда вы получите ответ. Также обсудите, сам ли руководитель сообщит вам о решении, или вам лично нужно напомнить через неделю о запросе.

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