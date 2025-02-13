Как накопить на квартиру в Украине: советы по разным городам — Finance.ua

Как накопить на квартиру в Украине: советы по разным городам Сегодня 17:02 — Недвижимость

Как накопить на квартиру в Украине: советы по разным городам, freepik

Сегодня вопрос «как накопить на квартиру?» остается особенно актуальным из-за роста стоимости жилья и нестабильного уровня заработных плат во многих регионах Украины. Если откладывать все заработки, то на квартиру в Киеве украинцу со стабильно средним доходом нужно работать около 8−10 лет.

Ключевыми факторами при откладывании денег являются уровень дохода, возможность дополнительных заработков и, конечно, контроль собственных расходов. Все, что идет на аренду жилья, питание и коммунальные услуги, оказывает большое влияние на способность откладывать средства. В то же время такие финансовые привычки, как инвестирование или использование депозитов, могут помочь ускорить процесс накопления.

Реальные сроки накопления квартиры в Украине варьируются в зависимости от региона и финансовой ситуации конкретного лица или семьи.

Важнейшие факторы, влияющие на скорость осуществления накоплений:

уровень общего дохода и наличие источников для дополнительного заработка;

расходы на питание, аренду, коммунальные услуги;

финансовые привычки, такие как депозиты, сбережения, инвестиции.

Чтобы «процесс» шел более эффективно, советуем четко определиться с:

бюджетом и целями. Следует понять, какую сумму надо накопить, далее составить бюджет с учетом доходов, расходов, первого взноса и всего прочего, что поможет понять, сколько нужно откладывать ежемесячно на свою цель;

методом сбережения средств. Можно выбрать депозит в банке, можно вложиться в фонды, облигации, акции (т.е. сделать инвестирование), можно сберегательный счет открыть. Изучите отличия внимательно. К примеру, депозит может обеспечить неплохой доход дополнительно, но при необходимости снять деньги до истечения срока вклада могут возникнуть определенные сложности. Инвестирование создает стабильный доход, но отличается повышенными рисками. Сберегательные счета предоставляют гибкий доступ к деньгам, риски минимальны, но проценты несущественны.

автоматизацией накопления. Если установить на счету услугу автоперевода доли дохода на спецсчет для накоплений, откладываться все будет незаметно. К примеру, можно сделать так, чтобы с каждого пополнения счета откладывалось 10%, с каждого снятия 5% и т. п. ;

; оптимизацией расходов. Внимательно проанализируйте все расходы — свои и семьи. Нет, отказываться от того, что доставляет радость, не стоит, а вот ненужные платные подписки, участие в каких-то семинарах с предоплатами, питание вне дома можно и минимизировать;

дополнительными источниками доходов. Они могут существенно ускорить процесс накопления. Выполнение задач на фрилансе, подработка или монетизация любимого хобби очень ускоряют достижение цели.

Как свидетельствуют результаты опроса ЛУН, за 3 месяца процент покупателей, уверенных в росте цен на столичной вторичке, увеличился с 28% до 39%. Интересно, что процент тех, кто убежден, что цены на квартиры пойдут вверх, увеличивается ежемесячно: в конце сентября 2024 года таких было всего 28%, в ноябре — уже 30%, в декабре — 35%, а в январе 2025 — 39%.

По словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Елены Гайдамахи, в Украине рынок жилья переживает сверхсложные времена: больше жилья строится на Западной Украине, а где-то все замерло. В целом по стране темпы строительства жилья существенно просели по сравнению с временем до вторжения. К примеру, в Харькове цены на жилье «упали» на 75% по сравнению с довоенным периодом. По словам специалиста, есть случаи, когда однокомнатную квартиру можно купить менее чем за $10 тыс. Более-менее сохранился рынок недвижимости в Запорожье, но там очень низкие цены.

Стабильный доход с депозита — это легче, чем кажется. Выберите вариант под себя с помощью каталога от Finance.ua:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.