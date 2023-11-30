Как национализировали ПриватБанк — Finance.ua

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Как национализировали ПриватБанк

Фондовый рынок
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Как национализировали ПриватБанк
Как национализировали ПриватБанк
Переход частного банка в собственность государства называется национализацией. В истории современной Украины насчитывается три крупнейших банка, которые сначала были созданы частным капиталом, а затем национализированы и стали государственной собственностью. Расскажем о ПриватБанке.

История банка

ПриватБанк — один из первых коммерческих банков Украины — был создан 19 марта 1992 года.
Ключевыми инвесторами (и фактическими владельцами) ПриватБанка были Игорь Коломойский, которому на 31 марта 2016 года, по данным НБУ, принадлежали почти 50% акций банка, и Геннадий Боголюбов, которому на 31 марта 2016 принадлежали 41,6% акций банка.
ПриватБанк до 2016 года занимал второе место (после Ощадбанка) по количеству отделений в Украине и первое — по количеству обслуживаемых клиентов, являясь крупнейшим розничным банком в стране.
Однако в результате проверки Национальный банк зафиксировал у банка серьезные проблемы с достаточностью уровня капитала, кредитным портфелем (львиная доля кредитов была выдана предприятиям финансово-промышленной группы «Приват» и затем выведена за границу) и выполнением банком обязательных нормативов.
Масштаб проблем угрожал устойчивости всей украинской банковской системы.
В конце 2016 года владельцы банка обратились к правительству и НБУ с письмом, в котором просили государство войти в капитал банка и провести его финансовое оздоровление. Со своей стороны, собственники банка гарантировали невмешательство в дела банка и обещали до середины 2017 года провести реструктуризацию кредитного портфеля.
18 декабря 2016 было принято решение о вхождении государства в капитал банка.
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Как повлияло на клиентов банка

Для клиентов ПриватБанка национализация прошла максимально безболезненно. Техническая задержка, во время которой были недоступны клиентские счета, продолжалась всего несколько часов, хотя и успела здорово напугать людей. Особенно это прочувствовали юридические лица, ведь как раз нужно было платить налоги и осуществлять платежи в бюджет накануне конца года. К чести специалистов ПриватБанка, проблема достаточно оперативно была решена.
Кстати, суды вокруг ПриватБанка тянутся с 2017 года до сих пор. Однако 15 ноября 2023 г. Шестой апелляционный административный суд подтвердил законодательно установленную невозможность отмены решений, принятых при национализации ПриватБанка, и возвращения акций банка бывшим владельцам.
«Это не единственное дело об обжаловании национализации, поэтому мы говорим о продолжении работы, продолжении борьбы. Борьба продолжается, однако это единственное дело, в котором было принято одиозное решение административного суда по поводу незаконности национализации. Сегодня это решение было отменено и производство закрыто», — уточнил в комментарии для прессы руководитель направления по юридической координации деятельности ПриватБанка Олег Лазовский.

Результаты

Национализация ПриватБанка в декабре 2016 года коренным образом изменила расписание в банковской системе Украины, существенно увеличив долю государства. По сути, произошло формирование монополии госбанков. Государство получило реальную возможность диктовать условия и навязывать правила всей банковской системы. Как результат, была существенно ограничена конкуренция на рынке банковских услуг.
Читайте больше в статье:

Когда и зачем национализировали банки в Украине

Справка Finance.ua:

  • По данным Нацбанка на 1 сентября 2023 года, ПриватБанк является лидером по общим активам (642,3 млрд грн) среди 64 действующих банков страны и занимает второе место по количеству отделений — 1131.
  • ПриватБанк нарастил чистую прибыль втрое к прошлогоднему результату. Чистая прибыль государственного ПриватБанка за январь-сентябрь 2023 составила 43,37 млрд грн, что в 3 раза превышает этот показатель за аналогичный период 2022 года. Чистый комиссионный доход за девять месяцев этого года увеличился до результатов 2022-го на 25% - до 17,45 млрд грн.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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