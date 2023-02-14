Как многодетным родителям досрочно оформить пенсию — Finance.ua

Как многодетным родителям досрочно оформить пенсию Вчера 13:32 — Личные финансы

Как многодетным родителям досрочно оформить пенсию

Женщины, родившие пятерых или более детей, имеют право досрочно выйти на пенсию в 50 лет при наличии 15 лет страхового стажа. Как это сделать — разъяснили в Минреинтеграции.

Какие документы нужны для назначения пенсии

Документ, удостоверяющий личность.

Документ, удостоверяющий приобретенный страховой стаж.

Свидетельства о рождении детей или их паспорта.

Куда и когда следует подавать заявление

Заявление о назначении досрочной пенсии можно подать в орган Пенсионного фонда в срок не ранее чем за один месяц до пенсионного возраста (50-летие для женщин) и желательно не позднее трех месяцев со дня достижения этого возраста.

Если заявление было подано своевременно, выплаты будут поступать со дня 50-летия.

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Важно! Многодетный отец имеет право на получение досрочной пенсии при условии, что мать не воспользовалась своим правом или в случае ее отсутствия. Отметим, что многодетный отец имеет право выйти на пенсию в 55 лет при наличии 20-летнего страхового стажа.

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