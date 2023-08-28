Как менялись расходы на оборону за годы независимости Украины (инфографика) — Finance.ua
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Как менялись расходы на оборону за годы независимости Украины (инфографика)

Казна и Политика
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Как менялись расходы на оборону за годы независимости Украины (инфографика)
Как менялись расходы на оборону за годы независимости Украины (инфографика)
С начала 2023 года сумма, выделенная на оборону из госбюджета, превысила триллион гривен. На 2024 год Минфин планирует заложить военные расходы не меньше, чем в нынешнем году. Известно, что до вторжения россии обороне не уделялось должного внимания: это особенно видно на графиках с военными расходами.
«Слово и дело» напомнило, как менялись расходы на оборону с введением в обращение гривны в 1996 году и по сей день.
Итак, последние два года оборонная статья расходов остается в приоритете. К концу 2023 года военные расходы составят почти 2 трлн грн.
Между тем в 1996 году в бюджете было заложено на оборону всего 1,4 млрд грн. В период с 1998 по 2001 год эта сумма изменялась несущественно и достигла отметки в 2 млрд грн. С 2002 года на оборону было выделено 2,6 млрд грн, а в 2003-м — 3,4 млрд грн.
Как менялись расходы на оборону за годы независимости Украины (инфографика)
С 2004 по 2010 год кривая немного пошла вверх — с 4,4 до 8,7 млрд грн.
В 2011 году на военные расходы заложили уже 11,5 млрд грн. В следующие три года сумма увеличивалась, а с вторжением россиян на Донбасс и аннексией Крыма в 2014 году произошел существенный скачок: в 2015 году сумма расходов на оборону выросла втрое — до 45,8 млрд грн.
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С 2016 по 2019 год расходы на безопасность продолжали расти, и превысили 100 млрд грн. В 2020 году на оборону было выделено 118 млрд грн, в 2021 — 121,5 млрд грн.
Беспрецедентные за всю историю независимой Украины деньги на оборону заложили в 2022 году — 989,5 млрд грн и в 2023-м — 1,2 трлн грн, когда россия начала массово убивать и терроризировать жителей всей Украины (данные с учетом всех существующих изменений сегодня).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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