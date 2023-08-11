Исторический рекорд: оборонные расходы достигли почти 200 млрд грн в месяц — Finance.ua
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Исторический рекорд: оборонные расходы достигли почти 200 млрд грн в месяц

Казна и Политика
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Исторический рекорд: оборонные расходы достигли почти 200 млрд грн в месяц
Исторический рекорд: оборонные расходы достигли почти 200 млрд грн в месяц
В июне расходы украинского госбюджета на оборону составили 197 млрд грн. Это рекордная сумма за всю историю Украины.
Об этом сообщает Центр экономической стратегии.
Другие статьи бюджета не росли, а расходы на управление даже снизились — до 37 млрд грн из-за уменьшения обслуживания долга.
Инфографика: ЦЭС
Инфографика: ЦЭС
Общие расходы госбюджета в указанном месяце достигли 353 млрд грн. Это на 51% больше показателя годовой давности. Однако за месяц они увеличились всего на 1%, что говорит об остановке ежемесячного роста.
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Как сообщал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, член фракции партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев, дефицит государственного бюджета Украины за семь месяцев нынешнего года превысил полтриллиона гривен. Доходы — более 1,4 триллиона гривен, а расходы — 2 триллиона. Каждый месяц мы расходуем на армию свыше 150 млрд грн. Это больше, чем мы расходовали когда-то за год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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