Исторический рекорд: оборонные расходы достигли почти 200 млрд грн в месяц — Finance.ua

Исторический рекорд: оборонные расходы достигли почти 200 млрд грн в месяц Сегодня 19:04 — Казна и Политика

Исторический рекорд: оборонные расходы достигли почти 200 млрд грн в месяц

В июне расходы украинского госбюджета на оборону составили 197 млрд грн. Это рекордная сумма за всю историю Украины.

Об этом сообщает Центр экономической стратегии.

Другие статьи бюджета не росли, а расходы на управление даже снизились — до 37 млрд грн из-за уменьшения обслуживания долга.

Инфографика: ЦЭС

Общие расходы госбюджета в указанном месяце достигли 353 млрд грн. Это на 51% больше показателя годовой давности. Однако за месяц они увеличились всего на 1%, что говорит об остановке ежемесячного роста.

Читайте также «Укроборонпром» поднялся на 24 позиции в рейтинге оборонных компаний мира

Как сообщал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, член фракции партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев, дефицит государственного бюджета Украины за семь месяцев нынешнего года превысил полтриллиона гривен. Доходы — более 1,4 триллиона гривен, а расходы — 2 триллиона. Каждый месяц мы расходуем на армию свыше 150 млрд грн. Это больше, чем мы расходовали когда-то за год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.