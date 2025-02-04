Как менялась зарплата президентов Украины в долларах (инфографика) — Finance.ua

Как менялась зарплата президентов Украины в долларах (инфографика) Сегодня 15:16 — Личные финансы

Как менялась зарплата президентов Украины в долларах (инфографика)

Зарплата президента Украины не меняется уже много лет — 28 тысяч гривен ежемесячно, премии и надбавки главе государства не предусмотрены. Таким образом, ежегодно Владимир Зеленский зарабатывает 336 тысяч гривен. Но если, например, в 2020 году его зарплата составляла 12,5 тысячи в долларовом эквиваленте, то в 2024-м — уже 8,4 тысячи.

Издание «Слово и дело» исследовало, сколько ежегодно зарабатывали президенты Украины в гривнах и долларах.

Леонид Кучма в 1998 году заработал 18,1 тысячи гривен или 7,4 тысячи долларов, учитывая тогдашний среднегодовой курс (2,45).

В 2003 году его зарплата составила 30 тысяч гривен или 5,6 тысячи долларов (курс 5,33 гривны за доллар).

Виктор Ющенко в первый год президентства заработал 273,1 тысячи гривен или 53,4 тысяч долларов. В 2006 году его зарплата выросла до 489,1 тысячи гривен или 96,9 тысячи долларов. Зарплата за 2007-й составила 482 тысячи гривен или 95,4 тысячи долларов, за 2008-й — 492 тысячи гривен или 93,2 тысячи долларов.

Курс доллара в период президентства Ющенко был достаточно стабильным — чуть выше пяти гривен.

Викторе Януковиче При курс доллара приблизился к 8 гривнам. За неполный 2010 год Янукович получил 375,7 тысячи гривен зарплаты в должности президента, это 47,4 тысячи долларов. В 2011 году он заработал 757,6 тысячи гривен или 95,1 тысячи долларов, в 2012 году — 774,9 тысячи гривен или 97 тысяч долларов.

В декларации Петра Порошенко за 2014 год указана зарплата и в должности президента, и в должности народного депутата. В 2015 году как глава государства он заработал 121,1 тысячи гривен или 5,5 тысяч долларов (средний курс 21,83). Его зарплата за 2016 год была втрое выше — 366,3 тысячи гривен. В долларах это было 14,3 тысячи по среднему курсу 25,55.

В 2017 и 2018 годах Порошенко как президент заработал по 336 тысяч гривен. Это 12,6 тысячи и 12,4 тысячи долларов соответственно.

Владимир Зеленский за неполный 2019-й получил 208,7 тысячи гривен зарплаты как президент (8,5 тысячи долларов при среднем курсе 24,56).

В 2020—2024 годах зарплата президента Зеленского не менялась — 336 тысяч гривен. Правда, из-за курсовых колебаний в долларовом эквиваленте ее размер заметно уменьшился: 2020 год — 12,5 тысячи долларов, 2021 год — 12,3 тысячи, 2022 год — 10,4 тысячи, 2023 год — 9,2 тысячи, 2024 год — 8,4 тысячи.

Слово і Діло По материалам:

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