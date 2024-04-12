Доходы Порошенко увеличились почти в 20 раз за 2 года широкомасштабной войны, — НАПК
Глава парламентской фракции «ЕС», нардеп Петр Порошенко за 2023 год задекларировал 1 миллиард 440 миллионов гривен дохода, сообщают в НАПК.
Это вместе с доходами 2022 года почти в 20 раз больше, чем все доходы нардепа за довоенный 2021 год.
Также в прошлом году лидер «ЕС» вывел из Украины более 18 миллионов долларов через покупку ценных бумаг за границей.
За годы войны доходы лидера фракции «ЕС» Петра Порошенко существенно выросли. Согласно декларации нардепа, его доход составил:
- в 2023 г. — 1 миллиард 440 млн грн.
- в 2022 г. — 1 млрд 435 млн грн.
В то время как за довоенный 2021 год Порошенко заработал всего 162 млн грн, что в 20 раз меньше, чем в годы широкомасштабного российского вторжения в Украину.
Свои доходы народный депутат вкладывал в иностранную экономику, в частности, ценные бумаги других стран, выведя таким образом около 18,6 миллиона долларов из Украины за последний год.
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