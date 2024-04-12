Доходы Порошенко увеличились почти в 20 раз за 2 года широкомасштабной войны, — НАПК Сегодня 09:30

Доходы Порошенко увеличились почти в 20 раз за 2 года широкомасштабной войны, — НАПК

Глава парламентской фракции «ЕС», нардеп Петр Порошенко за 2023 год задекларировал 1 миллиард 440 миллионов гривен дохода, сообщают в НАПК.

Это вместе с доходами 2022 года почти в 20 раз больше, чем все доходы нардепа за довоенный 2021 год

Также в прошлом году лидер «ЕС» вывел из Украины более 18 миллионов долларов через покупку ценных бумаг за границей.

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За годы войны доходы лидера фракции «ЕС» Петра Порошенко существенно выросли. Согласно декларации нардепа, его доход составил:

в 2023 г. — 1 миллиард 440 млн грн.

в 2022 г. — 1 млрд 435 млн грн.

В то время как за довоенный 2021 год Порошенко заработал всего 162 млн грн, что в 20 раз меньше, чем в годы широкомасштабного российского вторжения в Украину.

Свои доходы народный депутат вкладывал в иностранную экономику, в частности, ценные бумаги других стран, выведя таким образом около 18,6 миллиона долларов из Украины за последний год.

УНІАН По материалам:

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