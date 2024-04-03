В глобальном рейтинге миллиардеров осталось пять украинцев — Finance.ua
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В глобальном рейтинге миллиардеров осталось пять украинцев

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В глобальном рейтинге миллиардеров осталось пять украинцев
В глобальном рейтинге миллиардеров осталось пять украинцев
Самый богатый украинец, владелец ДТЭК и совладелец «Метинвест» Ринат Ахметов с состоянием $4 млрд занял 785 место в мировом рейтинге миллиардеров от Forbes. В списке 2024 года — пять граждан Украины. Из рейтинга выбыл Игорь Коломойский.
Об этом пишет Forbes.
Согласно обновленному рейтингу, состояние Рината Ахметова оценивается в $4 млрд. Это на $1,7 млрд меньше прошлогоднего показателя.
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Виктор Пинчук занял 1623 место в списке. Состояние владельца группы Interpipe за год сократилось на $100 млн — до $2 млрд.
Владелец Smart Holding Вадим Новинский с $1,2 млрд (-$200 млн) занял 2410 место в глобальном рейтинге Forbes.
Состояние акционера Ferrexpo Константина Жеваго за год сократилось на $100 млн — до $1,2 млрд. И это 2410 место в списке самых богатых людей мира.
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Совладелец так называемой группы «Приват» Геннадий Боголюбов занимает 2692 место в рейтинге. Его состояние за год сократилось на $100 млн — до $1 млрд.
В прошлом году в списке миллиардеров было шесть украинцев. Из рейтинга выбыл Игорь Коломойский — бизнес-партнер Геннадия Боголюбова. В рейтинге 2023 года он занимал 2540 место с $1 млрд.
Состояние соучредителей стартапа Grammarly Алексей Шевченко и Максим Литвин оцениваются в $1,9 млрд у каждого. Но в рейтинге они указаны как граждане Канады.
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Богатейшим в мире по версии Forbes является французский бизнесмен Бернар Арно и его семья. Состояние владельца мирового лидера индустрии моды LVMH оценивается в $195 млрд.
Как отмечает Forbes, сейчас в мире больше миллиардеров, чем когда-либо прежде: в целом 2781. Это на 141 больше, чем в прошлом году, и на 26 больше рекорда, установленного в 2021 году.
В этом году участники рейтинга также богаче, чем когда-либо. Общая стоимость их состояния достигла $14,2 трлн, что на $2 трлн больше, чем в 2023 году, и на $1,1 трлн больше предыдущего рекорда 2021 года.
В то же время, несмотря на санкции, число российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes выросло за год со 110 до 125 человек. Это число могло быть еще больше, но 10 участников рейтинга ранее отказались от российского гражданства.

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По материалам:
Forbes.ua
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