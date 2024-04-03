В глобальном рейтинге миллиардеров осталось пять украинцев — Finance.ua

В глобальном рейтинге миллиардеров осталось пять украинцев Сегодня 17:20

В глобальном рейтинге миллиардеров осталось пять украинцев

Самый богатый украинец, владелец ДТЭК и совладелец «Метинвест» Ринат Ахметов с состоянием $4 млрд занял 785 место в мировом рейтинге миллиардеров от Forbes . В списке 2024 года — пять граждан Украины. Из рейтинга выбыл Игорь Коломойский.

Об этом пишет Forbes.

Согласно обновленному рейтингу, состояние Рината Ахметова оценивается в $4 млрд. Это на $1,7 млрд меньше прошлогоднего показателя.

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Виктор Пинчук занял 1623 место в списке. Состояние владельца группы Interpipe за год сократилось на $100 млн — до $2 млрд.

Владелец Smart Holding Вадим Новинский с $1,2 млрд (-$200 млн) занял 2410 место в глобальном рейтинге Forbes.

Состояние акционера Ferrexpo Константина Жеваго за год сократилось на $100 млн — до $1,2 млрд. И это 2410 место в списке самых богатых людей мира.

Совладелец так называемой группы «Приват» Геннадий Боголюбов занимает 2692 место в рейтинге. Его состояние за год сократилось на $100 млн — до $1 млрд.

В прошлом году в списке миллиардеров было шесть украинцев. Из рейтинга выбыл Игорь Коломойский — бизнес-партнер Геннадия Боголюбова. В рейтинге 2023 года он занимал 2540 место с $1 млрд.

Состояние соучредителей стартапа Grammarly Алексей Шевченко и Максим Литвин оцениваются в $1,9 млрд у каждого. Но в рейтинге они указаны как граждане Канады.

Богатейшим в мире по версии Forbes является французский бизнесмен Бернар Арно и его семья. Состояние владельца мирового лидера индустрии моды LVMH оценивается в $195 млрд.

Как отмечает Forbes, сейчас в мире больше миллиардеров, чем когда-либо прежде: в целом 2781. Это на 141 больше, чем в прошлом году, и на 26 больше рекорда, установленного в 2021 году.

В этом году участники рейтинга также богаче, чем когда-либо. Общая стоимость их состояния достигла $14,2 трлн, что на $2 трлн больше, чем в 2023 году, и на $1,1 трлн больше предыдущего рекорда 2021 года.

В то же время, несмотря на санкции, число российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes выросло за год со 110 до 125 человек. Это число могло быть еще больше, но 10 участников рейтинга ранее отказались от российского гражданства.

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