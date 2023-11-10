В Украине осталось всего два миллиардера: кто сколько потерял с 2021 года (список) — Finance.ua

В Украине осталось всего два миллиардера: кто сколько потерял с 2021 года (список) Сегодня 14:00 — Фондовый рынок

В Украине осталось всего два миллиардера: Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Такие данные, как сообщают «Комментарии», обнародовало издание NV, оценивающее состояние самых богатых украинцев с помощью экспертов ІТ-компании YouControl.

На первом месте рейтинга — Ринат Ахметов с состоянием $6,59 млрд.

На втором — Виктор Пинчук с состоянием в $1,72 млрд.

На третьем — Петр и Алексей Порошенко с $954 млн.

По оценкам экспертов издания, каждый из упомянутых украинцев потерял по сравнению с 2021 годом 43%, 34% и 37% своего состояния соответственно. При этом в упомянутом рейтинге есть мультимиллионеры, по сравнению с довоенным 2021 годом нарастившие свои капиталы.

К ним NV отнесло Максима Литвина и Алексея Шевченко, совладельцев Grammarly — онлайн-платформы на основе искусственного интеллекта для помощи в общении на английском языке. Динамику роста стоимости их актива эксперты оценивают в 124%, в абсолютных цифрах им принадлежит по 865 млн долларов.

Кроме того, 10% роста продемонстрировала агрокомпания Kernel Андрея Веревского, которому, по мнению экспертов NV, принадлежит 567 млн ​​долларов. Kernel — крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине. Он работает под брендами «Щедрый Дар», «Стожар» и «Чумак Золото», экспортирует растительное масло и зерно по всему миру, обеспечивает хранение зерна и семян. Согласно открытым данным, компания производит 8% подсолнечного масла в мире, его продукция поставляется в шестьдесят стран мира.

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