От Илона Маска до Ларри Пейджа: секреты пяти миллиардеров, которые они назвали залогом успеха — Finance.ua

От Илона Маска до Ларри Пейджа: секреты пяти миллиардеров, которые они назвали залогом успеха Сегодня 09:22 — Личные финансы

От Илона Маска до Ларри Пейджа: секреты пяти миллиардеров, которые они назвали залогом успеха

Что отличает миллиардеров от миллионеров? Тяжелая работа, настойчивость, смирение, удача, честность и способность принимать неудачи и избавляться от них. Но есть и еще кое-что. О секретах успеха самых богатых людей мира рассказал Spysсape . Рассказываем о главном.

1. Илон Маск: состояние — 199 млрд долл. (согласно индексу Bloomberg)

Исполнительный директор SpaceX и Tesla Илон Маск уверен: дело не в зарабатывании денег как таковом. Его совет: следуйте своим увлечениям, не бойтесь мыслить масштабно или рисковать. «Наслаждайся собой» — одна из его основных мантр.

Так, Маск с одной стороны хочет колонизировать Марс и произвести революцию в автомобильной промышленности, но в то же время он счастлив, что одна из его компаний изучает мозг обезьяны, чтобы она могла играть в видеоигры. «Одна из вещей, которые мы пытаемся выяснить — можно ли, чтобы обезьяны играли в мент-понг друг с другом. Это было бы довольно круто», — делился впечатлениями Маск.

Также выступает за чтение (сам он прочитал всю Британскую энциклопедию еще в детстве). Кроме того миллиардер советовал «творить, а не жаловаться». Еще одни принципы Маска: любить своих акционеров, как свою семью;

создавать тенденции, а не следовать им;

а не следовать им; игнорировать критику , но просить обратную связь;

, но просить обратную связь; всегда думать о том, как вы можете сделать что-то лучше.

2. Джефф Безос: состояние — 148 млрд долл.

Джефф Безос ушел с поста генерального директора Amazon в 2020 году на пике своего успеха. По его словам, главный секрет заключается в том, чтобы иметь собственное видение, но при этом организовывать свое время и сосредоточиться максимум на следующих двух-трех годах.

«Видение абсолютно важно, но оно не заслуживает повседневного внимания. В основном ваше время следует тратить на то, что происходит сегодня, в этом году, может быть, в ближайшие два-три года», — рассказывал Безос Йельскому клубу в Нью-Йорке в 2019 году.

Кроме того, он рекомендует не бояться иногда быть неэффективным. Еще один секрет успеха основателя Amazon — cосредоточение внимания на клиентах, а не на конкурентах.

«Если вы хотите узнать правду о том, что отличает нас от других, вот что: мы действительно ориентированы на клиента, мы действительно долго ориентированы на сроки, и нам искренне нравится изобретать. Большинство компаний не такие», — рассказывал Безос.

3. Бернар Арно: состояние — 191 млрд долл.

Арно — глава крупней в мире компании по производству предметов роскоши LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton SE. В нее входят такие бренды, как Christian Dior и Tiffany & Co. Свой секрет Арно описал так: «Я конкурентоспособен, и всегда хочу побеждать».

Человек, которым Арно больше всего восхищается в бизнесе, — это Уоррен Баффет, которого Арно описывает как «долгосрочного инвестора с блестящими идеями». Арно также внимательно относится к деталям и качеству, что позволяет ему видеть ценность даже на первый вгляд неудачных идей.

«Я думаю, что в бизнесе нужно научиться быть терпеливым. Может быть, я сам не очень терпелив. Но я думаю, что больше всего я научился тому, как уметь ждать чего-то и получать это в нужное время», — поделился Арно.

Но миллиардер также верит: даже находясь на вершине, нельзя бездействовать. «Я часто говорю своей команде, что мы должны вести себя так, как будто мы все еще стартап. Не ходите слишком часто в офисы. Оставайтесь на месте с заказчиком или с дизайнерами, пока они работают. Я посещаю магазины каждую неделю, всегда ищу менеджеров. Я хочу видеть их на местах, а не в своих офисах за бумажной работой», — отмечал Арно.

4. Билл Гейтс: состояние — 128 млрд долл.

Билл Гейтс, который прочитывает около 50 книг в год, считает, что открытость новым идеям — это и есть путь к успеху. Другие важные составляющие: быть окруженным отличной командой и знать, когда делегировать полномочия.

Еще несколько советов Гейтс дал ученикам своей старой школы в Сиэтле (единственной школы, которую он окончил, когда бросил Гарвард). В 2019 году Гейтс посоветовал ученикам этой школы всегда быть любопытными и оптимистичными, а также четко осознавать, что они умеют делать, а что нет.

Несмотря на то, что миллиардер не доучился в Гарварде, он все же выступает за прочную образовательную базу, в идеале включающую естественные науки, а также постоянную готовность продолжать учиться. Он добавил, что в современном мире очень просто освежать знания с помощью подкастов или онлайн-обучения.

Миллиардер-филантроп также сказал, что, став старше, он обнаружил преимущества сна. Книга Мэтью Уокера «Почему мы спим» оказала большое влияние на Гейтса.

5. Ларри Пейдж: состояние — 113 млрд долл.

Генеральный директор Google Ларри Пейдж считает, что компании должны производить продукты, которые в 10 раз лучше, чем у их конкурентов, если они хотят добиться успеха в бизнесе.

Однако он не верит в то, что нужно смотреть только на своих соперников. «Трудно найти реальные примеры действительно удивительных вещей, которые произошли исключительно благодаря конкуренции», — рассказывал Пейдж журналу Wired.

Пейдж придумал Google, когда ему было всего 23 года. Чтобы долго оставаться на вершине, миллиардер советует придерживаться нескольких правил:

постоянно совершенствоваться (алгоритм поисковой системы Google меняется чуть ли не ежедневно);

иметь «слишком мало» менеджеров, а не «слишком много»;

следить за тенденциями , чтобы видеть, куда движутся рынки в быстро меняющейся технологической среде;

, чтобы видеть, куда движутся рынки в быстро меняющейся технологической среде; избегать конфликта интересов, сохранять объективность и отсутствие предвзятости.

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Обозреватель По материалам:

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