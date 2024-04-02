С начала года российские миллиардеры стали богаче на 18,3 млрд долларов — Finance.ua

С начала года российские миллиардеры стали богаче на 18,3 млрд долларов Сегодня 09:45 — Мир

С начала года российские миллиардеры стали богаче на 18,3 млрд долларов

российские миллиардеры, несмотря на санкции, заработали с начала года 18,3 млрд долларов. Больше всего выросло состояние основателя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

Как свидетельствуют данные Bloomberg, общее состояние 25 российских миллиардеров с начала 2024 года, несмотря на западные санкции, выросло на 18,3 млрд долларов. Больше всего в 2024 году заработал соучредитель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко — 5,29 млрд долларов. Общее состояние Мельниченко составляет 24,1 млрд долларов.

Больше всего убытков с начала года понес основатель USM Holdings Алишер Усманов. За три месяца его состояние уменьшилось на 2,8 млрд долларов — до 18,3 млрд долларов.

Также в рейтинг самых богатых россиян вошли:

совладелец «Норникеля» Владимир Потанин (с начала года его состояние выросло на 768 млн долларов, до 31,8 млрд долларов);

бенефициар НЛМК Владимир Лисин (плюс 2,91 млрд долларов, до 26,9 млрд);

совладелец компании Новатек Леонид Михельсон (минус 747 млн, до 26,7 млрд);

совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (плюс 1,79 млрд, до 26,4 млрд);

бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов (плюс 3,75 млрд, до 24,6 млрд);

владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров (плюс 1,38 млрд, до 17,1 млрд);

основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман (плюс 1,21 млрд, до 13,5 млрд);

совладелец Новатека и «Сибура» Геннадий Тимченко (минус 1,45 млрд, до 12,7 млрд).

УНН По материалам:

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