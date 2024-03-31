Разбогатеть стало проще, чем 20−30 лет тому назад — ARD
В мире резко возросло количество миллионеров. Разбогатеть стало проще, чем 2−3 десятилетия тому назад. Такой вывод сделал исследователь богатства и ресурсов для накопления капитала, социолог из Венского университета им. Зигмунда Фрейда Томас Друен.
Про это пишет немецкое информагентство ARD.
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Австрийский ученый собирал данные из 120 стран мира.
К примеру, в Германии насчитывается 173 миллиардера и 1,6 млн миллионеров.
Богатыми здесь принято считать людей с состоянием, которое суммарно с учетом всех активов составляет более 722 тысяч евро. Доля таких в стране — около 5%.
Более того, здесь богатыми считают даже тех, у кого месячный доход вдвое превышает среднюю зарплату (3892 евро брутто).
Так, число долларовых миллиардеров в мире возросло в 5 раз за последние 20 лет. Однако есть разница по регионам.
В странах Запада становится все сложнее накапливать богатство из-за спада на фондовых рынках и роста инфляции. Соответственно, уменьшается количество супербогатых,
т. е. людей с состоянием более 300 миллионов евро.
На Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке произошло обратное. В этих частях света разбогатеть стало проще.
Многие предприниматели быстро накопили капитал, а состоятельные люди приумножили свое богатство благодаря общемировой неопределенности, геополитической и макроэкономической нестабильности.
Быстрые сверхприбыли были получены по большей части на сделках с нефтью и газом.
Почти 10% из них — люди моложе 50 лет.
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Согласно аналитике Wealth-X, большинство из них (55,8%) — это бизнесмены, которые сколотили капитал самостоятельно.
Унаследовали состояние 18,5% богачей.
Напомним, в Украине за год войны выросло количество миллионеров. По результатам декларирования доходов физическими лицами в 2023 году на 16% увеличилось количество деклараций на сумму более 1 млн гривен. Такие декларации подали более 12 тыс. человек.
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