Количество Bitcoin-миллионеров выросло на 273% — Finance.ua

Количество Bitcoin-миллионеров выросло на 273% Сегодня 02:17 — Криптовалюта

Количество Bitcoin-миллионеров выросло на 273%

По словам аналитиков, свидетельством стремительного роста популярности Bitcoin является то, что количество кошельков, хранящих более 1 миллиона долларов в ВТС, увеличилось. Согласно данным BitInfoCharts, количество Bitcoin-миллионеров в этом году выросло на рекордные 237%.

Примечательно, что этот всплеск происходит не только за счет индивидуальных инвесторов — финансовые учреждения вносят значительный вклад в эту сферу.

Традиционный финансовый сектор, когда-то скептически относившийся к криптовалютам, теперь воспринимает ВТС и как средство сохранения стоимости, и как выгодную инвестицию.

Сравнительные данные Glassnode показывают, что количество Bitcoin-адресов, стоимость которых превышает 1 миллион долларов, достигло пика в ноябре 2021 года, во время расцвета предыдущего «бычьего» рынка. В частности, 112 573 адреса были зарегистрированы 9 ноября 2021 года — за день до того, как 10 ноября того же года ВТС достиг своего исторического максимума в $69 000.

Рост количества Bitcoin-миллионеров на этот раз связан с увеличением цены актива до $37 000. Это произошло после того, как большая часть года ВТС торговался ниже порога в $30 000.

Напомним, соучредитель биржи BitMEX Артур Хейс считает, что криптовалютный рынок в настоящее время перешел в «бычью» фазу. Эксперт спрогнозировал скачок цены BTC до $1 млн, а ведущему альткоину предрек рост до $100 000.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.