Количество Bitcoin-миллионеров выросло на 273% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Количество Bitcoin-миллионеров выросло на 273%

Криптовалюта
29
Количество Bitcoin-миллионеров выросло на 273%
Количество Bitcoin-миллионеров выросло на 273%
По словам аналитиков, свидетельством стремительного роста популярности Bitcoin является то, что количество кошельков, хранящих более 1 миллиона долларов в ВТС, увеличилось. Согласно данным BitInfoCharts, количество Bitcoin-миллионеров в этом году выросло на рекордные 237%.
Примечательно, что этот всплеск происходит не только за счет индивидуальных инвесторов — финансовые учреждения вносят значительный вклад в эту сферу.

Читайте также: Обмен криптовалют — особенности процесса

Традиционный финансовый сектор, когда-то скептически относившийся к криптовалютам, теперь воспринимает ВТС и как средство сохранения стоимости, и как выгодную инвестицию.
Количество Bitcoin-миллионеров выросло на 273%
Сравнительные данные Glassnode показывают, что количество Bitcoin-адресов, стоимость которых превышает 1 миллион долларов, достигло пика в ноябре 2021 года, во время расцвета предыдущего «бычьего» рынка. В частности, 112 573 адреса были зарегистрированы 9 ноября 2021 года — за день до того, как 10 ноября того же года ВТС достиг своего исторического максимума в $69 000.

Читайте также: Разработка собственной криптовалюты: это стоит знать

Рост количества Bitcoin-миллионеров на этот раз связан с увеличением цены актива до $37 000. Это произошло после того, как большая часть года ВТС торговался ниже порога в $30 000.
Напомним, соучредитель биржи BitMEX Артур Хейс считает, что криптовалютный рынок в настоящее время перешел в «бычью» фазу. Эксперт спрогнозировал скачок цены BTC до $1 млн, а ведущему альткоину предрек рост до $100 000.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.