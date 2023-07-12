Как менялась средняя стоимость топлива в Украине до и после возврата довоенного НДС — Finance.ua

Как менялась средняя стоимость топлива в Украине до и после возврата довоенного НДС Сегодня 20:01 — Энергетика

Как менялась средняя стоимость топлива в Украине до и после возврата довоенного НДС

В Украине с июля вернули ставку НДС на горючее на довоенный уровень — с 7% до 20%. Кроме того, выросли акцизы: на бензин до 213,5 евро за 1000 литров, на дизельное топливо — до 139,5 евро. Сразу после этого сети АЗС начали увеличивать цены.

По прогнозу Минэкономики, по возвращении довоенных налогов бензин подорожает в среднем на 11 грн, дизель — на 8 грн. Стабилизируются цены, по словам экспертов, в начале августа, пишет портал «Слово и дело».

Как менялась средняя стоимость бензина А-95, дизеля и газа в прошлом и этом году

Инфографика: «Слово и дело»

До полномасштабной войны, в феврале 2022 бензин А-95 стоил по Украине в среднем 35,48 грн за литр, дизельное топливо — 34,65 грн, газ — 18,84 грн. В марте дизель и газ подорожали на 6,8% и 36,6% соответственно, а бензин подешевел на 5%.

В середине марта Верховная рада приняла закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса. В частности, на период военного положения НДС на топливо снизили с 20 до 7%, также установили нулевой акциз.

Резкий рост стоимости горючего произошел в мае 2022 года: бензин А-95 подорожал в среднем на 46% - до 50,77 грн, дизельное топливо — на 43,6% - до 56,36 грн, сжиженный газ — на 34,1% - до 40,85 грн.

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Летом стоимость всех видов горючего стабилизировалась, газ даже начал дешеветь, например, в июле его стоимость упала в среднем на 26,1%.

В конце сентября Рада вернула акцизы на бензин и дизельное топливо в размере 100 евро за тысячу литров, на сжиженный газ — в размере 52 евро. НДС сохранили на уровне 7%.

В конце осени — в начале зимы горючее немного подорожало. В декабре средняя стоимость литра А-95 составила 51,94 грн, дизельного топлива — 55,13 грн, газа — 29,43 грн.

Нынешний год начался со снижения цен. Так, в январе бензин подешевел на 6,2% - до 48,71 грн, дизельное топливо на 4,6% - до 52,61 грн, газ на 9,4% - до 26,66 грн.

Бензин А-95 также снизился в цене в феврале на 2,3%, в марте — на 1,2%, в апреле — на 1%, в мае — на 3,2%, в июне — на 0,5%. Дизельное топливо в феврале подешевело на 5%, в марте — на 5,6%. В апреле — на 2,8%, в мае — на 4,9%, в июне — на 0,6%. Сжиженный газ в феврале и марте подешевел на 9,8% и 9,6% соответственно, а дальше цена росла в среднем на 0,1−0,6%.

Перед возвратом налогов на довоенный уровень в июне А-95 стоил в среднем 44,85 грн за литр, дизель — 43,4 грн, газ — 21,93 грн.

В июле средняя стоимость бензина А-95 выросла на 6,8% - до 47,9 грн, дизельного топлива — на 8% - до 46,86 грн, газа — на 6,7% - до 23,39 грн.

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Слово і Діло По материалам:

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