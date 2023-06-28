Всего 40% рынка топлива в Украине работает «в белую» — Железняк Сегодня 06:39 — Энергетика

Всего 40% рынка топлива в Украине работает «в белую» — Железняк

Потери бюджета от рынка нелегального топлива в Украине достигают 10 млрд грн.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

По его словам, розничная продажа выглядит так:

до 30% приходится на «бочки» — полностью нелегальные мини-АЗС, которые «в лучшем случае торгуют без налогов, а зачастую некачественным контрафактным горючим».

30% - это средние и крупные АЗС, уклоняющиеся от уплаты налогов, «торгующие документами» и продающие «бодяжное» горючее.

40% - это белый рынок.

«Сейчас почти нет контрабанды горючего, поэтому вся „бодяга“, которая продается, произведена в Украине. На нелегальных мини-НПЗ или НПЗ, которые производят такую ​​продукцию», — отметил Железняк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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