Как купить военные облигации через «Дію» — Finance.ua

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Как купить военные облигации через «Дію»

Фондовый рынок
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Как купить военные облигации через «Дію»
Как купить военные облигации через «Дію»
Кабинет Министров утвердил порядок подачи заявки на приобретение облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации» средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг («Дія»). Государственные облигации могут купить совершеннолетние украинцы.
Об этом свидетельствует постановление от 16 сентября 2022 г. № 1034.
Согласно документу, для формирования заявки на покупку ОВГЗ лицу необходимо:
  • установить мобильное приложение «Дія» на электронном носителе и пройти электронную идентификацию и аутентификацию;
  • выбрать в мобильном приложении услугу «Военные облигации»;
  • выбрать финансовое учреждение, в котором лицо намерено приобрести облигации;
  • открыть текущий счет «єПідтримка» для выплаты номинальной стоимости и процентного дохода по облигациям и/или проверить номер текущего счета (по стандарту IBAN), информация о котором передана банком и который имеется в мобильном приложении.
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По желанию лица для выплаты номинальной стоимости и процентного дохода по облигациям он может открыть текущий счет с помощью портала «Дія», в том числе с использованием мобильного приложения.
Заявка содержит список следующих сведений:
  • фамилия, собственное имя, отчество;
  • дата рождения;
  • серия и/или номер паспорта гражданина Украины, дата выдачи, наименование уполномоченного субъекта, выдавшего паспорт, срок действия;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • адрес задекларированного (зарегистрированного) места жительства;
  • информация для осуществления связи с лицом (номер телефона, адрес электронной почты);
  • информация об облигациях (срок погашения облигаций, международный идентификационный код ценной бумаги, доходность облигаций, наименование финансового учреждения, цена одной облигации, количество облигаций, общая стоимость облигаций);
  • номер текущего счета (по стандарту IBAN) лица;
  • тип трудоустройства лица, доход (информация о ранжированном доходе за последние шесть месяцев, имеющаяся в реестре на момент подачи заявки), наименование работодателя, код ЕГРПОУ работодателя (передаются финансовому учреждению при первой покупке облигаций).
После успешного прохождения проверки лицу направляются на подпись документы (в частности, генеральный договор о предоставлении инвестиционных услуг, договор обслуживания счета в ценных бумагах, заказ на покупку облигаций) для завершения покупки облигаций.
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После подписания документов и оплаты лицом приобретенные облигации засчитываются финансовым учреждением на счет в ценных бумагах лица с предоставлением выписки о состоянии счета в ценных бумагах.
Выплата номинальной стоимости облигаций и процентного дохода осуществляется на текущий счет.

Как приобрести военные облигации Украины 🧐

По материалам:
РБК-Україна
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