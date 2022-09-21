Как купить военные облигации через «Дію» — Finance.ua

Как купить военные облигации через «Дію» Сегодня 13:01 — Фондовый рынок

Как купить военные облигации через «Дію»

Кабинет Министров утвердил порядок подачи заявки на приобретение облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации» средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг («Дія»). Государственные облигации могут купить совершеннолетние украинцы.

Об этом свидетельствует постановление от 16 сентября 2022 г. № 1034

Согласно документу, для формирования заявки на покупку ОВГЗ лицу необходимо:

установить мобильное приложение «Дія» на электронном носителе и пройти электронную идентификацию и аутентификацию;

выбрать в мобильном приложении услугу «Военные облигации»;

выбрать финансовое учреждение, в котором лицо намерено приобрести облигации;

открыть текущий счет «єПідтримка» для выплаты номинальной стоимости и процентного дохода по облигациям и/или проверить номер текущего счета (по стандарту IBAN), информация о котором передана банком и который имеется в мобильном приложении.

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По желанию лица для выплаты номинальной стоимости и процентного дохода по облигациям он может открыть текущий счет с помощью портала «Дія», в том числе с использованием мобильного приложения.

Заявка содержит список следующих сведений:

фамилия, собственное имя, отчество;

дата рождения;

серия и/или номер паспорта гражданина Украины, дата выдачи, наименование уполномоченного субъекта, выдавшего паспорт, срок действия;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

адрес задекларированного (зарегистрированного) места жительства;

информация для осуществления связи с лицом (номер телефона, адрес электронной почты);

информация об облигациях (срок погашения облигаций, международный идентификационный код ценной бумаги, доходность облигаций, наименование финансового учреждения, цена одной облигации, количество облигаций, общая стоимость облигаций);

номер текущего счета (по стандарту IBAN) лица;

тип трудоустройства лица, доход (информация о ранжированном доходе за последние шесть месяцев, имеющаяся в реестре на момент подачи заявки), наименование работодателя, код ЕГРПОУ работодателя (передаются финансовому учреждению при первой покупке облигаций).

После успешного прохождения проверки лицу направляются на подпись документы (в частности, генеральный договор о предоставлении инвестиционных услуг, договор обслуживания счета в ценных бумагах, заказ на покупку облигаций) для завершения покупки облигаций.

После подписания документов и оплаты лицом приобретенные облигации засчитываются финансовым учреждением на счет в ценных бумагах лица с предоставлением выписки о состоянии счета в ценных бумагах.

Выплата номинальной стоимости облигаций и процентного дохода осуществляется на текущий счет.

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