Как купить недвижимость в Польше — Finance.ua

Как купить недвижимость в Польше
Соседняя Польша — член Евросоюза — привлекательная для украинцев страна: и с целью вложения средств в недвижимое имущество, и для временного или длительного проживания.
Эксперты портала flombu.com рассказали, как украинцы могут купить недвижимость в Польше.
Может ли украинец купить жилье в Польше
Польское законодательство не запрещает иностранцам, в частности, украинцам, покупать недвижимость. И процедура покупки жилья гражданами других стран почти не отличается от приобретения квартир поляками. Несмотря на то, что получение права собственности на недвижимость в Польше не предоставляет иностранцам преимущества в приобретении гражданства или иного юридического статуса.
В целом, процедура приобретения жилья в Республике Польша несложная. А самое важное ее отличие состоит в том, что вы покупаете — квартиру или частный дом. И намерены ли приобрести жилье на пограничных территориях.
Как купить квартиру в Польше
Выбирая квартиру в Польше, иностранцы преимущественно сотрудничают с агентствами недвижимости. Работа риэлторов в этой стране оплачивается в пределах 3-4% от суммы сделки и реализуется по двум схемам:
- комиссионные маклеру оплачивает покупатель;
- или же по предварительной договоренности оплату риэлтору поровну разделяют между собой две стороны — продавец и покупатель.
Найдя объект для покупки в Польше, стоит проверить его на «чистоту»: не находится ли квартира в ипотеке, не существуют ли в отношении нее другие обременения. Для этого следует обратиться к нотариусу.
Если квартира успешно прошла юридическую проверку, украинцу следует открыть счет в польском банке, ведь сделки по купле-продаже недвижимости в Республике Польша оплачиваются злотыми и безналичным способом.
Документы, по которым недвижимость в Польше переходит от владельца к иностранному клиенту, — это предварительный и основной договор купли-продажи.
Частный дом в Польше
Приобрести частный дом в Польше сложнее, чем квартиру, ведь при покупке дома иностранцу требуется разрешение от правительственной структуры — Департамента разрешений и концессий Министерства внутренних дел Польши.
Такое же одобрение понадобится украинцу, если он захочет купить объект на пограничной территории или намерен приобрести землю сельскохозяйственного назначения площадью более 1 гектара. Представители министерства изучают, не грозит ли то, что иностранец приобретет жилье на пограничной территории, государственной безопасности их страны.
Министерское разрешение придется ждать до 3-4 месяцев и оплатить за рассмотрение обращения примерно 1500 злотых.
Какие документы нужны для обращения в Министерство внутренних дел Польши
Чтобы оформить разрешение на покупку частного дома или недвижимости, входящей в пограничную зону, иностранцу понадобятся следующие документы:
- заявление от собственника недвижимости;
- копия паспорта покупателя;
- если он частный предприниматель — его учредительные документы;
- ипотечная книга, выписка;
- схема участка, на котором возведен дом.
Когда не требуется разрешения на покупку дома в Польше
Однако не всем украинцам, желающим стать владельцами особняка в Республике Польша, придется обращаться за разрешением в правительственные органы и ждать одобрения процедуры. Купить частный дом в Польше без согласования с Министерством внутренних дел могут украинцы, которые:
• не менее 5 лет живут на территории Республики Польша;
• не менее 2 лет состоят в официальном браке с гражданином (гражданкой) Польши и проживают в этой стране.
Какие налоги нужно оплатить при покупке недвижимости в Польше
При заключении сделок в сфере недвижимости уплачивается налог на добавленную стоимость (НДС).
Уплата НДС при покупке жилья в Республике Польша отличается с учетом того, из какого фонда приобретено жилье — первичного или вторичного.
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Покупая квартиру в новостройке, дополнительно пополнять польскую казну не придется, поскольку стоимость квартиры на «первичке» включает НДС.
Если квартира приобретена на вторичном рынке, нужно уплатить 2% НДС.
Кроме налогов, при оформлении договора купли-продажи недвижимости в Польше не следует забывать об оплате:
- нотариальных услуг — 2% от стоимости сделки;
- регистрации и оформления права собственности на объект — примерно 1% от его цены.
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