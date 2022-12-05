Почему украинцам в Польше отменяют выплаты — Finance.ua

Почему украинцам в Польше отменяют выплаты Сегодня 09:44

Украинцы, получающие в Польше временную защиту, имеют право на пособие наравне с польскими гражданами. Среди таких — ежемесячные выплаты на детей.

Впрочем, с начала войны выплаты от социального обеспечения в Польше перестали получать уже более 110 тысяч украинцев, пишет ukrayina.pl

Беженцы из Украины получают в Польше пособие в 500 злотых каждый месяц на каждого ребенка до 18 лет. Это чуть больше 4000 грн. Один раз в год можно получить 300 злотых для покупки школьных принадлежностей.

Впрочем, уже более 110 тысяч украинцев перестали получать назначенные выплаты. Управление социального страхования ZUS удерживает эти выплаты, если беженцы выехали из Польши на определенный срок. Для получения информации ZUS сотрудничает с Пограничной службой.

«Многие украинцы решают покинуть Польшу. После проверки выплаты возобновляют или нет — если человек уехал из страны на длительный срок. Стоит подчеркнуть, что сами украинцы также сообщают в ZUS, что выезжают из Польши и не хотят получать льготы. Можно сказать, что украинские граждане подходят к этому вопросу очень честно», — отметил спикер ZUS Павел Жебровский.

Как нарушают

Ранее в Польше зафиксировали нарушение получения указанных выплат — некоторые украинцы фактически проживали в Украине, а приезжали в Польшу на короткий срок, чтобы получить эти деньги в польском банкомате.

Поэтому правительство страны приняло поправку к закону о помощи гражданам Украины, которая ужесточит систему контроля за получением выплат. Часто выезжающие в Украину могут быть лишены пособия.

Справка Finance.ua:

в Польше меняют стратегию по отношению к украинским беженцам — теперь беженцам будут создавать условия для проживания в Украине. Для этого планируется обустроить модульные жилые комплексы на 20 тысяч человек, сообщает Rzeczpospolita;

до сего времени Польша тратила примерно 2200 злотых на каждого украинца. В это пособие входят единовременная выплата по 300 злотых на человека, ежемесячные выплаты на детей в рамках программ «500+» и «Семейный опекунский капитал».

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