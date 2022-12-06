Для украинцев будет построено новое арендное жилье в Польше — Finance.ua

Для украинцев будет построено новое арендное жилье в Польше Сегодня 17:45 — Недвижимость

Для украинцев будет построено новое арендное жилье в Польше

На территории соседней Польши с начала полномасштабного вторжения россии в Украину находится наибольшее количество украинцев. Все они нашли временное убежище в этой стране.

Очевидно, что жилья для размещения беженцев не бывает слишком много. Поэтому Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) решил выделить средства на строительство жилья в тех польских городах, где больше всего переселенцев из Украины.

Так, ЕБРР выделит 50 миллионов евро на строительство такого жилья в Польше. Решение было принято на фоне глобальной нехватки жилья, инфляции и потока переселенцев из Украины.

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Многие украинцы в Польше проживают на съемных квартирах или во временном жилье, предоставленном государством и частными лицами. В то время как миллионы украинцев из первой волны беженцев вернулись домой, вторая волна возможна зимой из-за повреждения инфраструктуры отопления и энергетики в Украине, пишут в ЕБРР.

Строительство комплексов квартир для аренды состоится в:

Варшаве;

Познани;

Вроцлаве;

Гданьске;

Лодзи и других городах с наибольшим количеством переселенцев из Украины.

Ссуду на строительство получила польская компания Resi4Rent, управляющая почти 3 000 квартирами. Часть из них уже сдана в аренду украинским семьям.

В 2023 году компания планирует добавить еще 1110 вариантов в Варшаве и Вроцлаве, а к 2025 году иметь общий портфель из 10 000 арендных квартир.

Телеканал 24 По материалам:

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