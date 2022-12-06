В Польше сразу два фонда прекратили выплаты украинским беженцам: кого это коснулось — Finance.ua
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В Польше сразу два фонда прекратили выплаты украинским беженцам: кого это коснулось

Мир
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На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Польша прекратила выплату денежной помощи украинским беженцам в рамках программы немецкого фонда Diakonie Katastrophenhilfe.
Как сообщается на сайте фонда, программа предусматривала выплату по 700 злотых (5 769 грн) на подавшего заявку беженца и 600 злотых (4 945 грн) на каждого члена его семьи.
Фонд выплачивал пособие украинским беженцам в течение трех месяцев. Помощь была доступна в таких польских городах: Вроцлаве, Гданьске, Бельско-Бялой, Оструде, Згеже и Бытоме.
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«Наша программа денежной помощи закончилась, о других программах помощи в Польше можно узнать на сайте Правительства Польши», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что фонд Diakonie Katastrophenhilfe прекратил регистрацию на выплату единовременного пособия на подготовку к зиме для беженцев, уже получивших трехмесячные выплаты в рамках программы.
«Регистрация на нашу зимнюю поддержку закрыта. Спасибо за проявленный интерес», — говорится в сообщении.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
УНІАН
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