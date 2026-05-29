Как купить имущество у государства — пошаговая инструкция Сегодня 08:04

Электронный аукцион

Многие украинцы до сих пор считают, что государственное имущество продают через закрытые процедуры или только «для своих». На самом деле большинство таких продаж сегодня проходят через открытые онлайн-аукционы в системе Прозорро.Продажи. Со ссылкой на Дія. Освіта рассказываем, как принять участие в электронных торгах за государственное имущество.

Как это работает

Прозорро. Продажи состоит из центральной базы данных, где хранится информация обо всех аукционах, и авторизованных электронных площадок, через которые участники подают заявки и участвуют в торгах.

Важно понимать главный принцип работы системы: независимо от того, через какую площадку вы заходите, все видят одинаковые лоты и те же условия.

Продавец публикует аукцион один раз, после чего система автоматически отображает его на всех подключенных площадках.

Для участника это означает, что можно выбрать любой удобный сервис, что не влияет на результаты торгов.

Как стать участником торгов

Участие в аукционах Прозорро. Продажи доступны для физических лиц, ФЛП и юридических лиц. Далее расскажем, какие документы подготовить, как пройти регистрацию и поучаствовать в торгах.

Шаг 1. Найдите интересующий вас лот

Сначала нужно найти интересующий объект. Для этого можно воспользоваться каталогом активов или фильтрами поиска по:

региону;

типу аукциона;

направлению;

ценовому диапазону;

дате проведения торгов.

На этом этапе важно внимательно ознакомиться с описанием лота, условиями участия, размером гарантийного взноса, сроками оплаты и техническим состоянием объекта.

Шаг 2. Зарегистрируйтесь на электронной площадке

Для участия нужно создать аккаунт на одной из авторизованных площадок.

Обычно регистрация включает:

создание профиля;

подтверждение контактных данных;

заполнение информации об участнике.

Для ФЛП и юридических лиц могут потребоваться дополнительные реквизиты.

Шаг 3. Подайте заявку на участие

После регистрации участник выбирает нужный лот, подает заявку и указывает свое ценовое предложение.

Ставка не может быть ниже стартовой цены. До завершения приема заявок другие участники не видят поданные предложения.

Создано с помощью ИИ

Шаг 4. Уплатите взносы и загрузите документы

Для подтверждения участия нужно оплатить:

регистрационный взнос;

гарантийный взнос.

Гарантийный взнос возвращают участникам, которые не победили. Для победителя эта сумма засчитывается в оплату лота.

Также необходимо скачать документы в соответствии с требованиями конкретного аукциона. Это могут быть:

паспортные данные;

ИНН;

документы ФЛП или компании;

подтверждение полномочий;

другие документы в зависимости от типа актива.

Шаг 5. Аукцион и подписание документов

Чаще используется трехраундовый английский аукцион, где участники поочередно повышают ставки.

Также в системе есть:

голландские аукционы со снижением цены;

аукционы с преимущественным правом;

торги с несколькими победителями.

Победителем становится участник с самым выгодным предложением в соответствии с правилами аукциона.

После завершения торгов система автоматически формирует результаты, а победитель получает протокол аукциона.

Далее необходимо:

подписать документы;

пройти квалификацию;

заключить договор;

выполнить условия оплаты.

После загрузки подписанного договора аукцион считается оконченным.

Читайте также Единый реестр госимущества переходит в цифровой формат — ФГИУ

Что следует учесть перед участием

Перед подачей заявки следует внимательно проверить:

описание лота и все документы;

сроки заключения договора;

размер гарантийного взноса;

дополнительные расходы;

условия аукциона и оплаты.

При необходимости детали можно уточнять у организатора торгов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.