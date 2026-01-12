0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Единый реестр госимущества переходит в цифровой формат — ФГИУ

Казна и Политика
13
Кабинет Министров Украины утвердил новую редакцию Положения о Едином реестре объектов государственной собственности, которым государство переходит от устаревшей бумажной системы учета к современной цифровой платформе. Цель решения — управление государственными активами прозрачным, контролируемым и менее уязвимым к коррупционным рискам.
Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.
Отмечается, что учет государственного имущества основывается на методиках 2003−2011 годов, что усложняет контроль и обновление данных. Новая редакция положения включает автоматизированный мониторинг в режиме реального времени и интеграцию с другими государственными информационными системами.
Что меняется:
  • бумажную отчетность отменяют: балансодержатели будут подавать информацию через электронные кабинеты;
  • автоматическое взаимодействие с госреестрами (в частности ЕГР) снизит риски ошибок и манипуляций с данными;
  • публичный доступ: полный перечень объектов госимущества и хозяйствующих субъектов будет доступен гражданам на специальном вебсайте;
  • ускорение регистрации права собственности на объекты, которые до сих пор не оформлены должным образом.
«Благодаря новой ІТ-архитектуре государство получит мощный антикоррупционный инструмент. Прозрачный учет делает невозможным сокрытие активов или их незаконное отчуждение по „серым“ схемам. Кроме того, правительство сможет принимать управленческие решения на основе актуальных данных, видя структуру всех активов», — подчеркнули в Фонде госимущества.
Постановление вступит в силу 1 июля 2027 года. Переходный период предназначен для технической интеграции реестров и обучения персонала.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems