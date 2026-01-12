Единый реестр госимущества переходит в цифровой формат — ФГИУ 12.01.2026, 01:05 — Казна и Политика

Кабинет Министров Украины утвердил новую редакцию Положения о Едином реестре объектов государственной собственности, которым государство переходит от устаревшей бумажной системы учета к современной цифровой платформе. Цель решения — управление государственными активами прозрачным, контролируемым и менее уязвимым к коррупционным рискам.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

Отмечается, что учет государственного имущества основывается на методиках 2003−2011 годов, что усложняет контроль и обновление данных. Новая редакция положения включает автоматизированный мониторинг в режиме реального времени и интеграцию с другими государственными информационными системами.

Что меняется:

бумажную отчетность отменяют: балансодержатели будут подавать информацию через электронные кабинеты;

автоматическое взаимодействие с госреестрами (в частности ЕГР) снизит риски ошибок и манипуляций с данными;

публичный доступ: полный перечень объектов госимущества и хозяйствующих субъектов будет доступен гражданам на специальном вебсайте;

ускорение регистрации права собственности на объекты, которые до сих пор не оформлены должным образом.

«Благодаря новой ІТ-архитектуре государство получит мощный антикоррупционный инструмент. Прозрачный учет делает невозможным сокрытие активов или их незаконное отчуждение по „серым“ схемам. Кроме того, правительство сможет принимать управленческие решения на основе актуальных данных, видя структуру всех активов», — подчеркнули в Фонде госимущества.

Постановление вступит в силу 1 июля 2027 года. Переходный период предназначен для технической интеграции реестров и обучения персонала.

