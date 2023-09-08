Как изменятся резервы Нацбанка до конца 2023 года: прогноз — Finance.ua

Как изменятся резервы Нацбанка до конца 2023 года: прогноз Сегодня 20:02 — Валюта

Как изменятся резервы Нацбанка до конца 2023 года: прогноз

У Dragon Capital спрогнозировали , как изменятся резервы Национального банка Украины до конца 2023 года.

По их словам, хотя из-за снижения экспорта зерна в июле внешнеторговый дефицит расширился до $2,8 млрд, наибольшее значение с начала войны (по сравнению с $2,1 млрд в июне), интервенции НБУ по продаже валюты на межбанковском валютном рынке остались умеренными. В июле НБУ продал из резервов $1,9 млрд — такой же объем, как и в предыдущие месяцы.

«В августе объем продаж валюты Нацбанком вырос до $2,5 млрд на фоне увеличения спроса на наличную иностранную валюту, который, однако, быстро утих, в том числе благодаря ослаблению ограничений на покупку безналичной валюты», — отмечают в Dragon Capital.

Так, критически важную поддержку экономике и финансовой системе Украины продолжает оказывать международное финансирование. За 8 месяцев 2023 года международные партнеры перечислили Украине почти $30 млрд для финансирования дефицита бюджета (в том числе $8,7 млрд, или 29%, в форме грантов), что позволило полностью профинансировать дефицит бюджета за этот период и почти вдвое превысило объем продаж иностранного валюты Нацбанком, сообщают эксперты.

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Как говорится в прогнозе Dragon Capital, в результате резервы НБУ выросли до нового исторического максимума — $41,7 млрд в июле. Хотя в августе резервы сократились до $40,4 млрд из-за задержки грантового транша от США, их уровень остается высоким по критериям достаточности. Так, объем резервов соответствует 5,4 месяцам будущего импорта и (оценочно) 126% агрегированного показателя достаточности резервов.

«Мы ожидаем, что темпы роста резервов НБУ существенно замедлятся в ближайшие месяцы из-за запланированного замедления объемов международной помощи и роста спроса на валюту на межбанковском рынке, вызванного сезонными факторами, последующей либерализацией валютных ограничений и снижением отдельных категорий экспорта зимой в результате очередных атак россии на энергетическую инфраструктуру. Мы прогнозируем объем резервов НБУ на уровне $42 млрд на конец 2023 года и рост до $47 млрд на конец 2024 года», — отмечают в Dragon Capital.

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