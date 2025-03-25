Как изменится цена горючего к концу 2025 года — Finance.ua

Как изменится цена горючего к концу 2025 года Сегодня 19:01 — Личные финансы

Как изменится цена горючего к концу 2025 года

Сделать долгосрочный прогноз, какими будут цены на горючее в Украине, почти невозможно. Ведь цены на нефть зависят от многих факторов.

«Будет ли 30-дневное перемирие — или не будет. Будет ли США вводить дополнительные санкции против российской нефти — или не будет. Ударит ли она по Хуситам — или не будет. Вот они ударили по Хуситам — на доллар цена на нефть подскочила на мировом рынке. Здесь куча позиций, которые никто не может спрогнозировать. Китай улучшил показатели вероятного роста китайской экономики — цена на нефть на 50 центов подскочила. Поэтому сказать, какой будет до конца года цена на газ, никто не может сегодня», — говорит экономист Олег Пендзин.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн соглашается, что на этом рынке никто долгосрочных прогнозов не дает, потому что мы страна-импортер и полностью зависим от внешнего рынка.

«А эти цены, их вообще никто не может предсказать. Поэтому всегда, когда я вижу „прогноз на полгода, на год“, я просто дальше „скролю“, потому что это просто несерьезно. Поэтому сказать сложно», — объясняет Сергей Куюн.

Впрочем, если говорить о тенденциях и каком-то условном движении, по его словам, безусловно, рынок ожидает снижения, потому что мир ожидает снижения цен на нефть.

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«Трамп в своей предвыборной программе подчеркивал, что снижение цен на нефть, а точнее, на бензин для американцев — это одна из его основных целей. Это ведь не будет только для штатов. То есть если цена на нефть снижается, то снижается во всем мире. Он там призвал бурить своих нефтяников, и действительно у США есть определенный потенциал для того, чтобы увеличить добычу. Кроме того, мы знаем, что страны ОПЕК (организация стран — экспортеров нефти, — ред.) в следующем месяце уже должны начать увеличивать добычу. И это все будет давить на цены», — говорит Сергей Куюн.

В то же время, еще в прошлом году, когда никто не увеличивал добычу, уже были признаки того, что нефти много, отмечает эксперт, и цена на нее упала.

«И мы видим, что сейчас этот прогноз уже начинает сбываться. Потому что сейчас цена 70 долларов за баррель. Это при том, что в январе мы видели 82 доллара. То есть падение довольно-таки резкое», — объясняет Куюн.

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Именно поэтому мы уже неделю наблюдаем падение цен на автозаправочных станциях. И тенденция на снижение будет продолжаться в ближайшие недели.

«Сначала оно было едва заметно среди региональных сетей. Сегодня уже видим, что „Окко“ и „WOG“ тоже снизили цены на гривну. И UPG — там 1,50 грн даже снижение. То есть, я думаю, что потенциал для дальнейшего снижения в ближайшее время еще есть. Еще минимум на гривну нас ждет снижение в течение максимум пары недель. Есть все для этого предпосылки. Это то, что можно сказать по оперативной ситуации», — говорит Куюн.

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