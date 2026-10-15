Как изменить или прекратить действие брачного договора

Брачный договор позволяет супругам заранее определить имущественные права и обязанности. Однако со временем обстоятельства могут измениться и возникнет необходимость пересмотреть договоренности или вообще прекратить действие документа.

Семейный кодекс Украины предусматривает несколько способов сделать это — в зависимости от того, согласны ли оба супруга и какие именно изменения необходимы.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Как изменить условия брачного договора

Согласно статье 100 Семейного кодекса Украины, супруги могут изменить условия брачного договора по взаимному согласию. Для этого нужно заключить письменное соглашение и нотариально удостоверить его.

Изменить условия договора в одностороннем порядке нельзя. То есть одного желания мужа или жены для внесения изменений недостаточно — необходимо согласие обеих сторон.

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Как прекратить действие договора или расторгнуть его через суд

Согласно статье 101 Семейного кодекса Украины, супруги имеют право по взаимному согласию отказаться от брачного договора. Односторонний отказ также не допускается.

Права и обязанности, определенные договором, прекращаются с момента его заключения или в день подачи нотариуса заявления об отказе в зависимости от того, какой вариант предусмотрели супруги.

Если один из супругов не соглашается прекратить действие договора, другой может обратиться в суд. По статье 102 Семейного кодекса Украины, суд вправе расторгнуть брачный договор по требованию одного из супругов при наличии оснований, имеющих существенное значение. В частности, таким основанием может быть невозможность исполнения договора.

Когда брачный договор могут признать недействительным

Отдельный правовой механизм — признание брачного договора недействительным. Согласно статье 103 Семейного кодекса Украины, это возможно по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Украины.

Следовательно, закон разграничивает четыре процедуры: изменение условий договора, отказ от него по взаимному согласию, расторжение через суд и признание недействительным.