Как изменился маркетинг финансовых услуг в Украине после полномасштабного вторжения рф (мнения экспертов) — Finance.ua

Как изменился маркетинг финансовых услуг в Украине после полномасштабного вторжения рф (мнения экспертов) Сегодня 20:30

Как изменился маркетинг финансовых услуг в Украине после полномасштабного вторжения рф (мнения экспертов)

Как лучше привлечь и удержать клиента? Какие для этого есть стратегии и возможности? На все эти вопросы ответили эксперты во время дискуссии на тему «Маркетинг финансовых услуг: Лучшие стратегии для привлечения и лояльности клиентов», которая состоялась в рамках киевской конференции «ROMI»

В частности, руководитель по развитию бизнеса PSP Platon Гела Слюсарчук отмечает, что самое лучшее и самое важное в маркетинге — стратегия.

«Если у вас нормальная стратегия, когда можете общаться с клиентами даже в таких обстоятельствах, и ваши аргументы для них, скажем, эффективны, то это позволяет компании выжить. А в будущем еще и вырасти. Во время войны мы нашли больше содержания для маркетинга», — отметил он.

Несмотря на это, по его мнению, следует понять, что никто не готов много тратить, потому что не понимает, что будет завтра.

Продолжая тему стратегии, директор по маркетингу Self-ERP/BJet (ERP Odoo) Дария Захоженко отметила, что ее компания постоянно адаптирует стратегии и тактики под запрос рынка. Для них полномасштабное вторжение стало толчком для развития продуктовой линейки, который заменяет российский 1С.

Если учесть сам маркетинг, то она считает, что он стал более содержательным. Стало появляться больше украиноязычного контента.

Для co-founder «Арсенал Страхование» Марины Авдеевой, маркетинг — не о продвижении и рекламе, он всегда начинается с исследований и экспертного заключения лучших экспертов на рынке.

«Они должны мне ответить на один важный для меня вопрос: что нужно сделать моей компании со своим продуктом, чтобы его любили. Но каким должен быть продукт, чтобы он был сейчас и завтра, — отметила Авдеева.

С началом полномасштабного вторжения рф в Украину, как отметила Авдеева, изменился продукт и подход к продвижению, ведь стратегия продвижения идет в онлайн, так как многие покупают дистанционно.

«Для меня ответ такой: меняешь продукт, меняешь стратегию для того, чтобы тебя полюбили», — сказала она.

Отдельное внимание было уделено исследованию пользователя и самого рынка, а также отношение со стороны клиентов.

Так, Слюсарчук отметил, что в случае его компании было два направления движения.

«Мы все понимаем, в какой точке находимся. Первое — исследование самих себя. То есть мы закрывались на анализе именно наших процессов, на анализе результатов. Второе — то, что мы фактически искали самостоятельно на базе своих знаний рынки, которые могут потенциально появиться. И именно туда мы и бежали, поскольку просто большого растущего рынка, где невысокая конкуренция, просто не существует в нашем случае», — подчеркнул CBDO PSP Platon.

Если учитывать именно конечного пользователя, именно пользователя финальных продуктов, то, как отметила Захоженко, для нее было бы главным доверие и удобство. Кроме того, пригодятся также прозрачность и деятельность.

В целом эксперты отметили, что исследование играет очень большую роль в маркетинге, где нужно анализировать поведение и отношение клиента. Кроме того, во главу угла встала уже и честность со стороны компаний относительно пользователя.

Как сказал директор по маркетингу «Ощадбанка» Сергей Грабчак, нужно знать своего клиента через глубокое персонализированное исследование. Таким образом, системно можно смотреть, как клиенты реагируют на изменения в продуктах и ​​можно ли их привлекать или возвращать.

Кстати, что касается Retention (содержание. — ред.), то этому также была посвящена отдельная часть дискуссии. Что интересно, Слюсарчук полагает, что очень трудно привести клиента, но в то же время клиенту очень трудно потом уйти.

Как показывает практика, люди в 80% покупают всё по привычке. То есть, чтобы от вас ушел клиент, вы должны сделать что-то невероятное", — сказал он.

Важную роль в удержании клиентов играет именно персонализация, потому что сейчас клиент получает ботов вместо живого общения. И это уже негативно влияет на компанию. Также, как отметили эксперты, нужно двигаться через проведение какого-то обучения или вебинаров для уже имеющихся клиентов, чтобы потом они никуда не исчезли.

Завершили же дискуссию спикеры важностью использования искусственного интеллекта.

Мы давно пользуемся искусственным интеллектом и внедряем его для нашей команды. Сейчас он используется по каждому из направлений. Мы уже запускали рекламные кампании, которые помогал делать искусственный интеллект. И сейчас полностью используем его в соцсетях. Верю, что искусственный интеллект нам очень помогает. Я считаю, что его нужно внедрять в компании, потому что, в первую очередь, это не только модный хайп, это экономия", — сказал Грабчак.

Что касается пользы искусственного интеллекта, то его поддержала директор департамента маркетинга и продаж «Moneyveo» — Серафима Олина.

«Важную роль играют собственно написанные компаниями скоринговые системы. Они уже являются такими эмбрионами начала искусственного интеллекта, потому что все они построены на анализе bigdata. Искусственный интеллект очень помогает исправлять какие-то проблемы, которые у нас возникают».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.