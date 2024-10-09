Ошибки, которые часто допускают компании при использовании автоматизации — эксперт Сегодня 10:31

Ошибки, которые часто допускают компании при использовании автоматизации — эксперт

«Чаще всего автоматизация — это что? Это о сбережении денег и времени. Потому что, в принципе, это тесно связано между собой, так вы больше времени можете уделить аналитике и лучше распределяете ваш бюджет».

По мнению директора маркетинга CDP eSputnik Наталии Устименко, именно в этом и заключается роль автоматизации в современном мире. Об этом она рассказала на конференции «ROMI» , которая состоялась в Киеве и была полностью посвящена маркетингу.

Прежде всего, по словам Устименко, многие компании допускают ошибки при использовании автоматизации.

«Если мы берем именно директ-коммуникацию, то мейлы могут храниться в одном сервисе, номера телефонов в другом, каждый что-то сам по себе подправляет, это все не собрано в какую-то единую систему…

И первая наша проблема, когда для одних и тех же целей разные команды в одной компании используют разные инструменты. Хотя это все можно было собрать, агрегировать…", — сказала эксперт.

Наибольшей же проблемой использования автоматизации маркетолог выделила то, что некоторым людям сложно, они не знают, как это сделать, или у них недостаточно данных. Впрочем, Устименко рассказала о том, с чего лучше начинать.

«Если вы хотите построить омниканальную, последовательную и разумную коммуникацию с вашими пользователями, то она должна быть в первую очередь завязана на актуальные и унифицированные данные для каждого пользователя. Дальше вы, конечно, можете создавать автоматические рассылки, строить крутые сегменты и создавать максимально автоматическую и персонализированную коммуникацию», — отметила она.

Также особое внимание следует обратить на поведение пользователей, ведь это базовый путь к тому, чтобы начать собирать какие-то данные. Устименко указала, что нужно также учитывать, что интересы людей, которые они указывают, существенно отличаются от того, что они потом просматривают на сайте.

По словам директора по маркетингу, развивать автоматизацию можно и благодаря мобильным приложениям, которые очень активно сейчас развиваются. Это следует делать для того, чтобы понимать, что делают ваши пользователи. В частности, что они делают в оффлайне, чем они интересуются, и как они реагируют на ваши сообщения: они читают, не читают или они из них покупают. Это все позволяет круто автоматизировать и сегментировать, а также персонализировать.

Что касается персонализации, то это самая главная задача компании именно в автоматизации. Так, например, если этот человек, который ищет себе товар, то, конечно, нужно рассказать, как не нарваться на мошенников, или как оптимально совершить свою покупку. Если это продавец, то для него вообще будет другая история — как продавать эффективно. Поэтому нужно всегда отталкиваться от человека, от его предпочтений и чего именно он хочет.

Если брать автоматизацию в целом, то задачей для правильного пользования является сбор данных пользователей с как можно большего количества каналов. К примеру, как отметила Устименко, есть веб-пуши. Их основное преимущество в том, что сообщения отправляются не на сайт, а в браузере. Это довольно недорогой канал. Кроме того, стоит подумать о том, чтобы собирались не только такие данные, как мейл и номер телефона, но и обогащали также карту контактов другими идентификаторами.

Важно также и обращать внимание на сегментацию. И здесь ярким примером могут служить бонусы для пользователей. О них, кстати, директор по маркетингу привела яркий и одновременно печальный пример.

«У нас была такая страшная ситуация, когда мы делали очень классную акцию. Но из 30 тысяч контактов осталось 5 тысяч активных. Хорошая акция, но через две недели вся эта база забрала бонусы и ушла. Поэтому бонусы — круто, но в сегменте это все вам обязательно нужно отслеживать», — сказала Устименко.

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Важный аспект также состоит в том, что сайт может быть также персонализирован для каждого пользователя. И об этом, по словам Устименко, часто забывают. Самое простое, с чего здесь можно начать, это разные типы виджетов. Вы можете тем пользователям, которые еще не оставили свой мейл, показывать форму подписки. Впрочем, тем, кто уже оставлял свой мейл, можно еще показать какой-то опрос.

Отдельно также следует обращать внимание на скрипты, которые подстраиваются под вас. Дело в том, что там находится то, что просматривалось пользователем, рекомендации. И еще дополнительно подсвечиваются новинки именно из тех категорий и брендов, которые он смотрел. Всё это можно комбинировать. Как следствие, для каждого пользователя сайт будет уникальным, персонализированным и автоматизированным.

Что касается мейла, то здесь, как отметила эксперт, усилением может быть epicbox.

«Если у вас есть соцсети, Facebook, YouTube, если у вас есть другие подобные сайты, куда приходят уведомления. Вы ставите такой колокольчик и отправляете уведомление прямо на сайт. Это может быть усиление для мейла», — отметила Устименко.

Подытоживая свое выступление, Устименко отметила, что автоматизация создана не для того, чтобы оставить вас без работы. Автоматизация нацелена на то, чтобы вы занимались маркетингом. Поэтому первое с чего следует начинать — агрегировать и собрать все данные, ведь это позволит понимать пользователей, а также более гибко выстраивать вашу коммуникацию. Главное — подумать, как это можно все объединить.

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