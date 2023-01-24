Как изменилось количество операций через Систему электронных платежей НБУ во время войны: какие изменения ожидаются — НБУ Сегодня 12:00 — Валюта

В течение 2022 года, несмотря на полномасштабную войну и ракетный террор, система электронных платежей Национального банка Украины (далее — СЭП) надежно и бесперебойно выполняла свои функции и полностью удовлетворяла потребности украинской банковской системы и ее клиентов в расчетах в национальной валюте.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В прошлом году через СЭП осуществлено почти 363 млн платежей на сумму свыше 133 трлн грн (446 млн платежей на сумму свыше 57 трлн грн осуществлено в 2021 году). Шок войны и резкое сокращение экономической активности в первые месяцы войны повлияли на количество операций в системе, за прошлый год оно сократилось на 18,7% по сравнению с 2021 годом.

Традиционно подавляющее большинство платежей в прошлом году послали в систему банки Украины и их филиалы — 96% от их общего количества.

Как свидетельствует структура платежей в системе, в 2022 году:

по количеству чаще всего обрабатывались небольшие платежи:

до 1 тыс. грн — 45%;

от 1 тыс. грн. до 100 тыс. грн. — 51%;

от 100 тыс. грн и больше — 4%;

по сумме больше всего платежей приходилось на большие:

до 1 тыс. грн — менее 1%;

от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн — 2%;

от 100 тыс. грн и больше — почти 98%.

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«С первого дня полномасштабного вторжения СЭП работает штатно и безотказно, банки — участники СЭП осуществляют платежи клиентов в обычном режиме. Национальный банк принимает все надлежащие меры для того, чтобы даже в условиях военного положения СЭП продолжала эффективно и бесперебойно работать. Ведь понимаем, насколько важна устойчивость платежной инфраструктуры для поддержки финансовой стабильности, — подчеркнул директор Департамента информационных технологий Национального банка Владимир Нагорнюк — Вместе с тем мы заботимся и о развитии системы, готовимся к переходу на новое поколение СЭП, что предоставит банкам и бизнесу новые возможности, усилит безопасность платежей и конкуренцию между участниками рынка».

Он добавил, что переход на новое поколение СЭП — на базе международного стандарта ISO 20022 и в круглосуточном режиме (сейчас система работает в режиме 23/7) — состоится 1 апреля 2023 года. Вместе с введением IBAN это создает технологическую основу для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и реализации функционала мгновенных платежей в Украине.

Справка Finance.ua:

Система электронных платежей Национального банка (СЭП) — государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковских расчетов через счета, открытые в Национальном банке.

Национальный банк является оператором и расчетным банком системы. СЭП — единственная системно важная платежная система в Украине. Она обеспечивает осуществление 97% межбанковских расчетов в национальной валюте внутри нашей страны.

СЭП относится к системе валовых расчетов в режиме реального времени (по международной классификации — RTGS).

Участниками СЭП на 1 января 2023 года были 6 7 банков, Государственная казначейская служба Украины и Национальный банк Украины.

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