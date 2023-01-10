Как изменились позиции Украины в международных рейтингах в 2022 году — Finance.ua

Как изменились позиции Украины в международных рейтингах в 2022 году Сегодня 21:01

Последние несколько лет Украина демонстрировала стабильный рост в международных рейтингах, например, тех, которые отображают уровень коррупции, экономической свободы, легкости ведения бизнеса, уровень демократии. Однако полномасштабная война существенно затормозила прогресс Украины в развитии, что скажется и на ее позиции в мире. «Слово и дело» сравнило, как в 2022 году изменилось место нашей страны в некоторых рейтингах.

Вероятно, интереснее всего было узнать, как изменилось место Украины в рейтинге самых сильных армий мира, который составляет международная организация Global Firepower.

До полномасштабной войны Украине отвели в рейтинге 22 место, а теперь она поднялась на 15. Составители рейтинга отметили, что улучшение позиции произошло в результате реакции Украины на вторжение, финансовой и материальной поддержки со стороны Запада.

Украина поднялась с шестого на второе место (среди 35 стран Европы) в рейтинге открытых данных Open Data Maturity. В 2022 году уровень зрелости открытых данных в Украине составляет 97%, в то время как средний показатель в Европе — 82%. Первое место заняла Франция.

Украина вошла в десятку стран мирового индекса благотворительности, составленного британской благотворительной организацией Charities Aid Foundation. В рейтинге 119 стран, при ранжировании учитывается три критерия: помощь незнакомцам, жертвование денег на благотворительность и волонтерство. Первое место в рейтинге самых щедрых стран заняла Индонезия.

Украина также улучшила свою позицию в рейтинге владения английским языком (35 место вместо 40-го).

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В мировом индексе свободы прессы, составленном «Репортерами без границ», Украина потеряла сразу девять позиций, опустившись с 97 на 106 место. Организация отметила, что информационная война с россией еще до полномасштабного вторжения наносила вред медиасреде Украины, а после 24 февраля ситуация еще больше ухудшилась.

Кроме того, из-за полномасштабной войны Украина опустилась со 142 на 153 место в рейтинге миролюбивых стран Global Peace Index. При составлении рейтинга учитываются такие факторы как наличие конфликта или войн в государстве, участия в конфликтах других стран, количество смертей из-за конфликтов, отношения с соседями, уровень преступности, количество беженцев, уровень терроризма, уровень диктатуры, количество заключенных, уровень милитаризации, наличие ядерного оружия, участие в миротворческих миссиях.

Тоже из-за войны Украина потеряла позиции в рейтинге продовольственной безопасности, заняв 71 место среди 113 стран. По уровню доступности продуктов Украина заняла последнее место в Европе.

Интересно также, как полномасштабная война повлияет на позицию Украины в рейтинге счастья. В рейтинге ООН, обнародованном в марте, Украина заняла 98 место (годом раньше было 110). Однако эти выводы сделаны на основе данных за 2021 год.

Слово і Діло По материалам:

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