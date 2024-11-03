Как изменились объемы кассовых оборотов банков в 2024 году — Finance.ua
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Как изменились объемы кассовых оборотов банков в 2024 году

Казна и Политика
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Как изменились объемы кассовых оборотов банков в 2024 году
Как изменились объемы кассовых оборотов банков в 2024 году
На протяжении 2024 года объемы кассовых оборотов украинских банков демонстрируют устойчивый рост. За январь — сентябрь этого года объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 2 038,7 млрд грн, что на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
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В то же время выдача наличных из касс банков также выросла на 12,5% и достигла 2 067,3 млрд грн.
Как изменились объемы кассовых оборотов банков в 2024 году

Причины роста

По данным регулятора, рост обусловлен восстановлением экономической активности из-за повышения заработных плат и социальных выплат населению.
В то же время на увеличение объемов выдачи наличности повлияло сохранение высоких рисков безопасности, в частности обстрелы энергетических объектов.
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Наибольшие объемы выдачи наличных осуществлялись:
  • по операциям с платежными картами (85,1%);
  • для подкрепления операторов почтовой связи (3,8%);
  • для покупки иностранной валюты (3,4%).
Основными источниками поступлений были торговая выручка (31,6%), операции клиентов с платежными картами (23,4%), продажа иностранной валюты (18,2%) и выручка от всех видов услуг (12,9%).
В целом кассовые обороты банков за девять месяцев 2024 года превысили показатели аналогичного периода довоенного 2021 года в среднем на 11%.
Напомним, Национальный банк Украины ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2024 году до 9,7%. В июле НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 8,5%.
По материалам:
Finance.ua
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