Как изменились назначение и выплаты государственного пособия семьям с детьми — Finance.ua

Как изменились назначение и выплаты государственного пособия семьям с детьми Сегодня 14:03 — Личные финансы

Изменения касаются пособия на детей одиноким матерям и социальной помощи малообеспеченным семьям. О том, в каких случаях эта помощь назначается или не назначается, рассказывает заместитель директора департамента социальной политики Екатерина Бинусова, передает пресс-служба Черкасского городского совета, пишет vycherpno.ck.ua

Постановление Кабинета Министров Украины от 18 апреля 2023 г. № 340 внесло изменения, касающиеся ограничений имущественного положения. Это, в частности, покупка движимого и недвижимого имущества, денежных активов, товаров долгосрочного потребления и валюты, депозитных вкладов и платежей.

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Согласно документу, пособие на детей одиноким матерям и государственная социальная помощь малообеспеченным семьям не назначается, если лица, входящие в состав семьи, в течение 12 месяцев перед месяцем обращения за назначением пособия совершили покупку на сумму, которая на дату проведения операции превышает 50 тыс. гривен:

земельного участка;

дома, квартиры (кроме жилья, полученного или приобретенного за счет государственного или местного бюджета), иного недвижимого имущества;

транспортного средства (механизма), ценных бумаг, виртуальных активов строительных материалов, других товаров длительного потребления или единовременно оплатили какие-либо работы или услуги (кроме медицинских, образовательных и жилых) безналичной и/или наличной иностранной валюты (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций) или приобретенной для оплаты медицинских и/или образовательных услуг), а также банковских металлов.

Также пособие не назначается, если в течение 12 месяцев перед месяцем обращения за назначением пособия произведен платеж, вытекающий из сделок, по которым предусмотрено приобретение имущественных прав на недвижимое имущество и/или транспортные средства (механизмы) (кроме объектов наследства и дарения) на сумму, которая на дату проведения операции превышает 50 тыс. гривен, или были сделаны взносы в уставный капитал, благотворительную деятельность (исключительно в виде уплаты средств) и предоставление возвратной/безвозвратной финансовой помощи или займа.

Пособие не назначается, если лица, входящие в состав семьи, на 1 число месяца, с которого назначается государственное социальное пособие, имеют на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 тыс. гривен, или облигации внутренней государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен, о чем говорится в декларации.

Теперь пособие на детей одиноким матерям и государственное социальное пособие малообеспеченным семьям назначается, если:

— покупка дома (квартиры) была совершена в течение 6 месяцев после продажи другого дома (или квартиры), являвшихся единственным жилым помещением в собственности лица, на основании подтвержденных документов.

При этом доходы от таких продаж не учитываются в совокупный доход семьи;

— в составе семьи есть лицо, находящееся в трудовых отношениях, не уплатившее или за него не уплаченный единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере, не меньше минимального, суммарно в течение трех месяцев периода, за который учитываются доходы, в связи с имеющейся задолженностью работодателя по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование или же оно получало пособие по частичной безработице.

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