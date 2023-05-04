Налоги украинцам скоро пересчитают: какие и когда — Finance.ua

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Налоги украинцам скоро пересчитают: какие и когда

Казна и Политика
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Налоги украинцам скоро пересчитают: какие и когда
Налоги украинцам скоро пересчитают: какие и когда
В Украине до 1 июля изменят налогообложение для физлиц-предпринимателей. Для них отменят льготную налоговую ставку в 2%, кроме того, вернут документальные проверки и штрафы.
В Комитете по финансам, налоговой и таможенной политике сразу несколько человек рассказали в комментарии порталу Обозреватель: решение отменить льготы для ФЛП примут, это поможет в будущем получить значительную поддержку от МВФ. Кроме того, Украина фактически уже согласилась на такой шаг, подписав соответствующий меморандум.
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Законопроект о пересмотре налоговых правил зарегистрировал в Раде Кабинет Министров под номером 8401. Ранее в правительстве проголосовали за документ и поддержали его.
Согласно документу, до 1 июля 2023 года:
  • отменят налог 2% для ФЛП третьей группы (вернут 5%);
  • ФЛП первой и второй групп будут обязаны уплачивать единый налог;
  • вернут документальные проверки и штрафы за нарушение налогового законодательства;
  • будут штрафовать за отсутствие РРО.
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«Это шаги в фискальной политике, которые власти Украины обязаны выполнить по Меморандуму об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года... Но если возвращаться в довоенное состояние системы налогообложения, то почему власти „забыли“ о своей ответственности перед плательщиками, хотя бы за своевременное возмещение НДС?» — прокомментировала решение экс-глава налогового комитета Нина Южанина.
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Возврат «старых» налогов не позволит компенсировать огромный дефицит бюджета. По оценкам главы комитета Даниила Гетманцева, за восемь месяцев действия льготных ставок бюджет недополучил около 7 млрд грн. Фактически ежемесячно государство теряет около 900 млн грн. Но при этом годовой дефицит бюджета в 2023-м составит 1,31 трлн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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