Налоги украинцам скоро пересчитают: какие и когда — Finance.ua

Налоги украинцам скоро пересчитают: какие и когда
В Украине до 1 июля изменят налогообложение для физлиц-предпринимателей. Для них отменят льготную налоговую ставку в 2%, кроме того, вернут документальные проверки и штрафы.
В Комитете по финансам, налоговой и таможенной политике сразу несколько человек рассказали в комментарии порталу Обозреватель: решение отменить льготы для ФЛП примут, это поможет в будущем получить значительную поддержку от МВФ. Кроме того, Украина фактически уже согласилась на такой шаг, подписав соответствующий меморандум.
Читайте также
Законопроект о пересмотре налоговых правил зарегистрировал в Раде Кабинет Министров под номером 8401. Ранее в правительстве проголосовали за документ и поддержали его.
Согласно документу, до 1 июля 2023 года:
- отменят налог 2% для ФЛП третьей группы (вернут 5%);
- ФЛП первой и второй групп будут обязаны уплачивать единый налог;
- вернут документальные проверки и штрафы за нарушение налогового законодательства;
- будут штрафовать за отсутствие РРО.
«Это шаги в фискальной политике, которые власти Украины обязаны выполнить по Меморандуму об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года... Но если возвращаться в довоенное состояние системы налогообложения, то почему власти „забыли“ о своей ответственности перед плательщиками, хотя бы за своевременное возмещение НДС?» — прокомментировала решение экс-глава налогового комитета Нина Южанина.
Возврат «старых» налогов не позволит компенсировать огромный дефицит бюджета. По оценкам главы комитета Даниила Гетманцева, за восемь месяцев действия льготных ставок бюджет недополучил около 7 млрд грн. Фактически ежемесячно государство теряет около 900 млн грн. Но при этом годовой дефицит бюджета в 2023-м составит 1,31 трлн грн.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью