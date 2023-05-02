Уменьшение налогов навредит реконструкции и развитию Украины — МВФ Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Уменьшение налогов навредит реконструкции и развитию Украины — МВФ

Меры, которые уменьшают налоговые поступления Украины или разрушают существующую налоговую базу, ограничат способность государства к восстановлению, а затем и к экономическому росту.

Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Ваграм Степанян в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Он отметил, что эффективная и справедливая налоговая политика позволяет перераспределять государственные ресурсы и способствует экономическому росту как в целом, так и в случае Украины.

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Восстановление и реконструкция Украины потребует огромных финансовых ресурсов, объясняет Степанян. И хотя международное сообщество готово разделить часть бремени, Украина должна продолжать выполнять свою часть и усиливать мобилизацию внутренних доходов для финансирования растущих социальных и инфраструктурных потребностей.

Для послевоенной Украины это будет основным условием устойчивого и длительного экономического роста. «Из этого логично происходит, что меры, которые уменьшают налоговые поступления или разрушают существующую налоговую базу, ограничивают способность Украины достигать целей реконструкции и развития, что негативно влияет на долгосрочный экономический рост», — добавил представитель МВФ.

Степанян пояснил, что для поддержки доходной базы в краткосрочной перспективе основное внимание будет уделяться отмене мер, введенных в условиях военного положения, и реформам в налоговой и таможенной сферах.

Справка Finance.ua:

Послы стран Большой Семерки встретились с заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой и обсудили потенциальную налоговую реформу в Украине. Послы G7 подчеркнули важность продолжения сотрудничества с МВФ.

В рамках новой программы сотрудничества с Украиной МВФ сделал акцент на избежании новых мер, которые могут привести к снижению налоговых поступлений. В частности, речь идет о введении новых налоговых льгот по уплате отдельных налогов.



Економічна Правда По материалам:

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