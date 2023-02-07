Как изменились налоговые нормы в Украине — Finance.ua

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Как изменились налоговые нормы в Украине

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Налоговый консультант, CEO Tomash Consulting Марина Томаш рассказала о важных нововведениях для предпринимателей и изменениях в налогах, которые вступили в силу в начале 2023 года.
Для предпринимателей, ведущих деятельность в городах с населением более 25 тысяч человек, с 1 января 2023 года обязательно наличие платежных терминалов для расчета с покупателями в безналичной форме.
Также с 1 января для предпринимателей в сфере обмена валют вводится авансовый взнос по налогу на прибыль предприятий. Он будет уплачиваться ежемесячно в зависимости от численности населения:
  • если пункт обмена иностранной валюты расположен в населенном пункте с населением более 50 тысяч человек, то нужно оплатить три минимальных заработных плат (20 100 грн) за каждый пункт обмена иностранной валюты;
  • если пункт обмена находится в других городах, то заплатить придется только одну минимальную заработную плату (6700 грн).
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Кроме того, с 1 января 2023 года для крупных налогоплательщиков вводится электронный аудит. Совершенствования также коснулись статистической и финансовой отчетности, которую теперь тоже следует подавать в электронном виде.
«Напомню, что льготу на налог на добавленную стоимость за поставку программной продукции не продлили на этот год, несмотря на проект, предлагавший отложить отмену льготы до 1 января 2028 года. Следовательно, за эти операции нужно будет платить НДС по общей ставке 20%. Однако для самой ІТ-отрасли с 1 января действует упрощенный режим налогообложения», — добавила эксперт.

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По материалам:
The page
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