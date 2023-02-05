Должны ли украинские беженцы платить налоги с пособия от иностранных государств: ответ омбудсмена — Finance.ua
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Должны ли украинские беженцы платить налоги с пособия от иностранных государств: ответ омбудсмена

Личные финансы
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Должны ли украинские беженцы платить налоги с пособия от иностранных государств: ответ омбудсмена
Должны ли украинские беженцы платить налоги с пособия от иностранных государств: ответ омбудсмена
Украинцы, выехавшие за границу и получающие материальную помощь, должны отражать эти доходы в декларации, но налог уплачивать не нужно.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
«Миллионы граждан Украины вынуждены искать убежища в других странах после начала полномасштабной войны. Находясь за границей, многие из них получают денежную и материальную помощь от иностранных государств и их государственных фондов, иностранных кампаний и организаций», — говорится в сообщении.
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По словам омбудсмена, согласно Налоговому кодексу Украины, налогоплательщики обязаны подавать годовую декларацию об имущественном положении и доходах с последующей уплатой налогов. Однако действующим законодательством предусматривается исключение налогообложения доходов за рубежом.
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«Это касается лиц и членов семьи первой степени родства, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф и воспользовавшихся правом на временную защиту за границей и получающих помощь от иностранных государств и их государственных фондов», — пояснил он.

Что это значит

Граждане Украины, воспользовавшиеся правом на временную защиту в других странах мира, обязаны задекларировать в качестве иностранного дохода полученную помощь от иностранных государств, их госфондов, иностранных компаний и организаций. При этом налог на этот иностранный доход и военный сбор с суммы такой помощи не определяется и не уплачивается.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Finance.ua
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