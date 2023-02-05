Должны ли украинские беженцы платить налоги с пособия от иностранных государств: ответ омбудсмена — Finance.ua

Должны ли украинские беженцы платить налоги с пособия от иностранных государств: ответ омбудсмена Сегодня 08:11 — Личные финансы

Должны ли украинские беженцы платить налоги с пособия от иностранных государств: ответ омбудсмена

Украинцы, выехавшие за границу и получающие материальную помощь, должны отражать эти доходы в декларации, но налог уплачивать не нужно.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Миллионы граждан Украины вынуждены искать убежища в других странах после начала полномасштабной войны. Находясь за границей, многие из них получают денежную и материальную помощь от иностранных государств и их государственных фондов, иностранных кампаний и организаций», — говорится в сообщении.

По словам омбудсмена, согласно Налоговому кодексу Украины, налогоплательщики обязаны подавать годовую декларацию об имущественном положении и доходах с последующей уплатой налогов. Однако действующим законодательством предусматривается исключение налогообложения доходов за рубежом.

«Это касается лиц и членов семьи первой степени родства, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф и воспользовавшихся правом на временную защиту за границей и получающих помощь от иностранных государств и их государственных фондов», — пояснил он.

Что это значит

Граждане Украины, воспользовавшиеся правом на временную защиту в других странах мира, обязаны задекларировать в качестве иностранного дохода полученную помощь от иностранных государств, их госфондов, иностранных компаний и организаций. При этом налог на этот иностранный доход и военный сбор с суммы такой помощи не определяется и не уплачивается.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.