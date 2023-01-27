В Минреинтеграции рассказали, какое пособие могут получить те, кто попал в плен — Finance.ua
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В Минреинтеграции рассказали, какое пособие могут получить те, кто попал в плен

Казна и Политика
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В Минреинтеграции рассказали, какое пособие могут получить те, кто попал в плен
В Минреинтеграции рассказали, какое пособие могут получить те, кто попал в плен
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, какую помощь от государства могут получить попавшие в плен из-за военного вторжения рф в Украину.
«Лицам, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, может быть предоставлена ежегодное и единовременное государственное пособие», — сказано в сообщении.
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В частности, на время пребывания таких лиц в местах несвободы предусмотрена финансовая поддержка в размере 100 тыс. гривен ежегодно.
После освобождения из плена указанные лица имеют право на единовременную выплату от государства 100 тыс. гривен.
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Оформить указанное пособие могут члены их семей.
Чтобы получить госпособие, необходимо обратиться в Минреинтеграции. Пример заявления и перечень необходимых документов приведены по ссылке.
Факт лишения личности свободы в результате вооруженной агрессии против Украины устанавливает соответствующая Комиссия при Минреинтеграции. С примером заявления и перечнем необходимых документов можно ознакомиться по этой ссылке.

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По материалам:
Finance.ua
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