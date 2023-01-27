В Минреинтеграции рассказали, какое пособие могут получить те, кто попал в плен — Finance.ua

В Минреинтеграции рассказали, какое пособие могут получить те, кто попал в плен Сегодня 19:01 — Казна и Политика

В Минреинтеграции рассказали, какое пособие могут получить те, кто попал в плен

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили , какую помощь от государства могут получить попавшие в плен из-за военного вторжения рф в Украину.

«Лицам, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, может быть предоставлена ежегодное и единовременное государственное пособие», — сказано в сообщении.

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В частности, на время пребывания таких лиц в местах несвободы предусмотрена финансовая поддержка в размере 100 тыс. гривен ежегодно.

После освобождения из плена указанные лица имеют право на единовременную выплату от государства 100 тыс. гривен.

Оформить указанное пособие могут члены их семей.

Чтобы получить госпособие, необходимо обратиться в Минреинтеграции. Пример заявления и перечень необходимых документов приведены по ссылке

Факт лишения личности свободы в результате вооруженной агрессии против Украины устанавливает соответствующая Комиссия при Минреинтеграции. С примером заявления и перечнем необходимых документов можно ознакомиться по этой ссылке

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