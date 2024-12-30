Как изменились доходы украинского бизнеса за последний год — Finance.ua

Как изменились доходы украинского бизнеса за последний год Сегодня 16:03

Как изменились доходы украинского бизнеса за последний год

Украинские работодатели в 2024 году продолжают адаптироваться к сложным условиям во время военного положения. Сохранили свою деловую активность подавляющее большинство компаний.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования «Барометр рынка труда 2024. Прогнозы на 2025 год», проведенного grc.ua.

86% опрошенных работодателей озвучили то, что их компания продолжает работать в полном объеме. 12% компаний работают, но пока не вышли на довоенный уровень бизнес-деятельности.

Что с бизнесом

В 2024 году об увеличении дохода говорят 28% компаний. В прошлом году таких организаций было 23%. Удержали уровень своего дохода 22% компаний, что тоже больше по сравнению с прошлым годом (19% в 2023 году). Однако почти треть опрошенных организаций (29%) отметили, что доход уменьшился.

Среди тех компаний, в которых произошли негативные изменения в этом году, больше всего тех, кто потерял менее 25% своего дохода. О полном прекращении дохода высказались 1% организаций. В прошлом году таких компаний было 3%.

Главными приоритетами для большинства компаний в 2024 году было сохранение команды в полном объеме (68%), сохранение оплаты труда сотрудников на конкурентном уровне (66%) и сохранение текущих рынков сбыта и клиентов (52%).

Свой фокус внимания бизнес также сосредотачивал на развитии. О поиске новых рынков сбыта и клиентов высказались 38% компаний, открытием новых направлений бизнеса занимались 14% организаций. Открытием новых офисов в других странах занимались 6% компаний. В течение 2024 года важным для украинского бизнеса было обеспечение безопасности сотрудников. О приоритетности безопасности команды высказалась треть (35%) опрошенных компаний.

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Какую поддержку бизнес ждет от государства

Украинские компании единодушно высказывают мнение, что для продолжения деятельности им необходима поддержка государства. Чаще всего бизнес отмечает уменьшение налоговой нагрузки (36%) и согласование условий экономического бронирования (33%).

Кроме того, украинские работодатели ожидают от государства изменений в законодательстве, регулирующих рынок труда, а именно трудоустройство иностранцев, изменение возраста трудоустройства (14%).

Важны также прозрачные правила работы для компаний (9%) и улучшение уровня образования, внедрение дуального образования (3%).

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