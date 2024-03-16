Как изменились цены в вузах и помогут ли покрыть стоимость обучения гранты Минобразования (инфографика) — Finance.ua
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Как изменились цены в вузах и помогут ли покрыть стоимость обучения гранты Минобразования (инфографика)

Личные финансы
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Как изменились цены в вузах и помогут ли покрыть стоимость обучения гранты Минобразования (инфографика)
Как изменились цены в вузах и помогут ли покрыть стоимость обучения гранты Минобразования (инфографика), Фото: Shutterstock
В МОН планируют отказаться от обычной практики разделения студентов на «бюджетников» и «контрактников». Вместо этого будущие студенты смогут получить гранты на образование, которые будут частично или полностью компенсировать стоимость обучения.
Как выросла цена на высшее образование и смогут ли ее покрыть гранты на обучение, которые планируют запустить в Минобразования в 2024 году, подсчитал образовательный портал Education.ua.
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За 2023 год средняя цена на обучение выросла на 14,4%, или 2959 гривен, если сравнить с 2022 годом. Стоимость года обучения за 2023 год составила 23 491 гривну в среднем (20 532 гривны в 2022 году).
Прогнозируется, что цена обучения в 2024 году будет расти (для сравнения, в 2021 году цены выросли на 10%, в 2022 году — на 7,2%).
Как изменились цены в вузах и помогут ли покрыть стоимость обучения гранты Минобразования (инфографика)

На какие специальности выросла цена больше всего

  • «Богословие» — на 13 566 грн;
  • «Аудиовизуальное искусство и производство» — на 6855 грн;
  • «Правоохранительная деятельность» — на 5859 грн;
  • «Сценическое искусство» — на 5716 грн;
  • «Атомная энергетика» — на 5448 грн;
  • «Национальная безопасность» — на 4 936 грн;
  • «Стоматология» — на 4756 грн;
  • «Медицина» — на 4696 грн;
  • «Морской и внутренний транспорт» — на 4622 грн;
  • «Дизайн» — на 4582 грн.
Как изменились цены в вузах и помогут ли покрыть стоимость обучения гранты Минобразования (инфографика)

В каких вузах больше выросли цены

  • Украинский католический университет: цены выросли в среднем на 49 699 грн (на 64%);
  • Киевская школа экономики — на 30 969 грн (на 30%);
  • Одесский технологический университет ШАГ — на 27 767 грн (на 36%);
  • ІТ STEP университет (первый специализированный ІТ-университет Украины) — на 24 850 грн (на 28%);
  • Львовский университет бизнеса и права — на 20 382 грн (на 70%);
  • Национальный университет «Киево-Могилянская академия» — на 16 592 грн (46%);
  • Карпатский университет имени Августина Волошина — на 15 292 грн (на 52%);
  • Университет имени Альфреда Нобеля — на 14 283 грн (19%);
  • Днепровский технологический IT-университет ШАГ — на 13 125 грн (на 17%);
  • Харьковский технологический университет IT STEP — на 12 668 грн (на 20%).
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Смогут ли гранты от государства покрыть стоимость обучения

В Минобразования говорят, что поступающие смогут получить гранты от 15 тыс. до 50 тыс. гривен, в зависимости от результатов национального мультипредметного теста.
Для того чтобы претендовать на грант, поступающий должен набрать по 150 баллов хотя бы за два предмета из четырех. А чтобы получить максимальную сумму гранта, нужно получить от 195 баллов за два предмета. С помощью грантов Минобразования хочет поддержать более 60% поступающих.
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По подсчетам Education.ua, минимальная сумма гранта покроет 58% от прогнозируемой средней стоимости года обучения в 2024 году (25 840 гривен). Но процент больше, если речь идет о специальностях, которые требуются государству, но которые не так популярны среди поступающих (например, «Механическая инженерия», «Электрическая инженерия», «Архитектура и строительство», где стоимость обучения за год составляет около 20 тыс. грн).
Полный грант, 50 тыс. гривен, возместит расходы на обучение на большинстве специальностей, даже в популярных университетах.
Однако в некоторых вузах, как в Украинском католическом университете или в Киево-Могилянской академии, все равно нужно доплатить, потому что стоимость обучения там выше максимального размера гранта.
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В то же время его получат только абитуриенты с наибольшими баллами НМТ (в 2023 году по 200 баллов по двум предметам набрали 415 человек во время основной сессии тестирования).
Напомним, согласно опросу Work.ua, 51% работодателей считают, что опыт работы, практические навыки и реальные достижения у кандидата важнее, чем наличие высшего образования.
Еще 38% уверены, что высшее образование может быть полезным, но не всегда решающим в принятии решения принять кандидата на должность.
По материалам:
The Village Україна
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