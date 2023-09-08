Бесплатное образование в обмен на военную службу: Раде предлагают внести изменения в закон о мобилизации — Finance.ua
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Бесплатное образование в обмен на военную службу: Раде предлагают внести изменения в закон о мобилизации

Казна и Политика
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Бесплатное образование в обмен на военную службу: Раде предлагают внести изменения в закон о мобилизации
Бесплатное образование в обмен на военную службу: Раде предлагают внести изменения в закон о мобилизации
В Раду внесли законопроект о внесении изменений в закон о мобилизации. Цель документа — стимулирование студентов к добровольному прохождению военной службы
Автором законодательной инициативы является нардеп от «Слуги народа» Георгий Мазураш.

Что предусматривает документ

Проект закона предусматривает, что граждане, получающие профессионально-техническое, профессиональное высшее и высшее образование на контрактной основе, могут по собственному желанию соглашаться на призыв на военную службу. В таком случае государство обеспечивает им получение соответствующего образования бесплатно.
По мнению Мазураша, такая инициатива является дополнительным стимулом для граждан вставать на защиту Родины.
В настоящее время законопроект находится на рассмотрении профильного комитета.

Что известно о мобилизации в Украине

Бывший министр обороны Алексей Резников заявлял, что в территориальных центрах комплектования возрастет уровень цифровизации. Также власти работают над решением вопросов, связанных с коррупцией.
Около 60 тыс. человек использовали обучение для уклонения от призыва. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который позволит перекрыть такую ​​схему уклонения.
Министерством обороны Украины утверждено новое расписание болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочено прохождение службы ограниченно пригодными.
Украинцев, незаконно выехавших по поддельным документам, могут экстрадировать на Родину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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