Бесплатное образование в обмен на военную службу: Раде предлагают внести изменения в закон о мобилизации — Finance.ua

Бесплатное образование в обмен на военную службу: Раде предлагают внести изменения в закон о мобилизации Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Бесплатное образование в обмен на военную службу: Раде предлагают внести изменения в закон о мобилизации

В Раду внесли законопроект о внесении изменений в закон о мобилизации. Цель документа — стимулирование студентов к добровольному прохождению военной службы

Автором законодательной инициативы является нардеп от «Слуги народа» Георгий Мазураш.

Что предусматривает документ

Проект закона предусматривает, что граждане, получающие профессионально-техническое, профессиональное высшее и высшее образование на контрактной основе, могут по собственному желанию соглашаться на призыв на военную службу. В таком случае государство обеспечивает им получение соответствующего образования бесплатно.

По мнению Мазураша, такая инициатива является дополнительным стимулом для граждан вставать на защиту Родины.

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении профильного комитета.

Что известно о мобилизации в Украине

Бывший министр обороны Алексей Резников заявлял , что в территориальных центрах комплектования возрастет уровень цифровизации. Также власти работают над решением вопросов, связанных с коррупцией.

Около 60 тыс. человек использовали обучение для уклонения от призыва. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который позволит перекрыть такую ​​схему уклонения.

Министерством обороны Украины утверждено новое расписание болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочено прохождение службы ограниченно пригодными.

Украинцев, незаконно выехавших по поддельным документам, могут экстрадировать на Родину.

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