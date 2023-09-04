У Раді хочуть скасувати відстрочку від мобілізації для деяких студентів, які здобувають другу вищу освіту — Finance.ua
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У Раді хочуть скасувати відстрочку від мобілізації для деяких студентів, які здобувають другу вищу освіту

Казна та Політика
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У Раді хочуть скасувати відстрочку від мобілізації для деяких студентів, які здобувають другу вищу освіту
У Раді хочуть скасувати відстрочку від мобілізації для деяких студентів, які здобувають другу вищу освіту
Близько 60 тис. чоловіків використали навчання для ухилення від призову. У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який дозволить перекрити таку схему ухилення.
Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, член фракції партії «Слуга народу» Федір Веніславський в ефірі телемарафону «Єдині новини».
«Отримав інформацію від Міністерства освіти і науки: станом на 2019−2021 роки студентів віком 25 років і старше було близько 40 тис. чоловік. У 2022 році таких студентів стало 106 тисяч. Цьогоріч цифри також наближаються до 100 тисяч. Це означає, що 60 тис. чоловіків вирішили скористатися такою можливістю для уникнення призову», — сказав Веніславський.
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За його словами, деякі виші відкривали набір на контракти на денну форму навчання, даючи можливість потенційним призовникам із уже наявною освітою вступати на навчання й отримувати відстрочку від мобілізації. Іноді абітурієнти вступали на нижчій освітній рівень, ніж мали (на професійно-технічну освіту при наявній вищої), та на іншу спеціальність.
Веніславський повідомив, що він зареєстрував законопроєкт, який дозволить перекрити лазівку для відстрочення мобілізації навчання в університеті.
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«Я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років таким правом на відстрочку скористатися не могли», — пояснив депутат.
Веніславський розраховує, що після ухвалення дія цього документа пошириться і на чоловіків, які скористалися навчанням для ухилення від мобілізації у 2022 році.
Нагадаємо, українців, які незаконно виїхали за підробленими документами, можуть екстрадувати на батьківщину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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